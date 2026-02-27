Σπυροπούλου … rocks, τα αλλάζει όλα η Γερμανού, δεν αποδίδει το Flat Hunters, νέα ώρα για το «Κοινωνία ώρα Mega»;

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι σταθερό στο ραντεβού του με πολλές ειδήσεις. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε υπεύθυνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα το «Flat Hunters» του ΑΝΤ1, με το οποίο ο σταθμός του Αμαρουσίου προσδοκούσε να αναστήσει την απογευματινή του ζώνη, μετά το κόψιμο της εκπομπής «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση.

Τα μονοψήφια εξακολουθούν να δίνουν πάσα στο πληγωμένο δελτίο του σταθμού με τα στελέχη του ΑΝΤ1 να αναζητούν το κατάλληλο παιχνίδι γνώσεων που θα προσελκύσει περισσότερους τηλεθεατές στη συχνότητά του.

Έτσι, αφού βρεθεί το κατάλληλο concept λίγο αργότερα θα αρχίσει το σαφάρι για την επιλογή παρουσιαστή.

Σπυροπούλου … rocks;

Το «My Style Rocks» αναμφίβολα έχει βγάλει ασπροπρόσωπο τον ΣΚΑΪ όσες φορές κι αν μεταδόθηκε στην απογευματινή ζώνη του σταθμού. Τελευταία παρουσιάστρια της εκπομπής ήταν η Κατερίνα Καραβάτου.

Έτσι, αφού το project ξεκουράστηκε για δύο χρόνια, τα στελέχη του ΣΚΑΪ εξετάζουν την τηλεοπτική του επιστροφή με πιθανό χρονικό ορίζοντα την άνοιξη. Για το όνομα της παρουσιάστριας ακούγεται πολύ έντονα αυτή τη φορά το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου που βρίσκεται εκτός τηλεόρασης και εξετάζει με προσοχή την επιστροφή της στα τηλεοπτικά δρώμενα.

Σας θυμίζω ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε δοκιμαστεί με επιτυχία στην παρουσίαση του ριάλιτι μόδας και είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες θα γίνει το πρώτο δια ζώσης ραντεβού για να συζητηθεί ενδελεχώς το ενδεχόμενο μίας νέας συνεργασίας.

Γίνεται και καλύτερα

Ριζικές αλλαγές σκοπεύει να κάνει από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στην εκπομπή της η Ναταλία Γερμανού, δηλώνοντας ότι «γίνεται και καλύτερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες κανένας από την ομάδα που βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν, ενώ, αβέβαιο είναι και το μέλλον του πιο στενού της συνεργάτη επί σειρά ετών, Παναγιώτη Ραφαηλίδη.

Η παρουσιάστρια έχει αρχίσει από τώρα διερευνητικές επαφές και μετά το Πάσχα θα αρχίσει να «κλειδώνει» την τηλεοπτική της παρέα για να κάνει ανέμελη διακοπές και να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της που φέτος φλερτάρει αρκετές φορές με μονοψήφια ποσοστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλάζει ώρα το Κοινωνία Ώρα Mega;

Αλλαγές στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν εξετάζει το MEGA για το off peak πρόγραμμά του. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ανθή Βούλγαρη έχει εκφράσει on air την επιθυμία της να ξυπνάει πιο αργά. Πηγή: Glomex

Έτσι τα στελέχη της Συγγρού εξετάζουν το ενδεχόμενο η ενημερωτική εκπομπή του σταθμού να αρχίζει μία ώρα αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 06.45 αντί για 05.45 που αρχίζει φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είναι φυσικό μία τέτοια αλλαγή θα επηρεάσει και την ώρα έναρξης της Φαίης Σκορδά που θα μετακινηθεί στις 10.00 από τις 09.20.

Μάλιστα, οι πληροφορίες έχουν φτάσει στα αυτιά της παρουσιάστριας που αυτό το διάστημα ετοιμάζει τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και δεν είναι καθόλου θετική στη μετακίνηση της εκπομπής της.

Αυτό το θρίλερ θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!