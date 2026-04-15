Τραμπ: “Ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα – Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, δυνατή αγκαλιά”

Σε πρωτοβουλία για «μόνιμο άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι αυτό εξυπηρετεί τόσο την Κίνα όσο και τη διεθνή κοινότητα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, το Πεκίνο εμφανίζεται ικανοποιημένο από την απόφαση, ενώ σημείωσε ότι η κινεζική πλευρά έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι κατά την επόμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε λίγες εβδομάδες, θα υπάρξει θερμό κλίμα.

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία αποτελεί προτιμότερη επιλογή από την ένοπλη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από τον πόλεμο; Αλλά θυμηθείτε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν περιμένει μεταβολές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν και [δεν περιμένει] ότι οι αλλαγές στη Βενεζουέλα θα επηρεάσουν τη δυναμική της επικείμενης συνάντησής του με τον Σι τον ερχόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, που ακολούθησε, ο Τραμπ έγραψε επίσης πως «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ και η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη γι΄αυτό.

«Το κάνω και για αυτούς — Και (για) τον Κόσμο», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσε μια μεγάλη, χορταστική αγκαλιά όταν πάω εκεί σε μερικές εβδομάδες».

Δεν είναι προσώρας σαφές τι εννοούσε ο Τραμπ καθώς η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι μειωμένη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτηση του προέδρου.

Σαράντα πέντε ημέρες μετά τη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι κλείνουν τα στενά, αποκλείοντας ουσιαστικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει αβέβαιη — ακόμη και με την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που ισχύει αυτή τη στιγμή. Η κυκλοφορία στα στενά φθάνει μόλις ένα κλάσμα των 130 και πλέον καθημερινών διελεύσεων πριν από τον πόλεμο, όπως δήλωσαν πηγές χθες Τρίτη.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα, μετά τη λήξη τους το Σαββατοκύριακο χωρίς συμφωνία. Όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό σε πλοία που φεύγουν από ιρανικά λιμάνια ο οποίος όπως δήλωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός έχει σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπόριο προς και από τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Fox Business ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν μέσα σε μία ώρα.