Φαίη Σκορδά: Πώς αντέδρασε όταν ρωτήθηκε on air για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη (vid)

Η είδηση για τον επεκείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη κυριάρχησε στην τηλεοπτική επικαιρότητα το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονη κινητικότητα τόσο στα δημοσιογραφικά γραφεία όσο και στο πλατό της εκπομπής της.

Το κλίμα στο «Buongiorno» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο με δόσεις χιούμορ και πειραγμάτων, καθώς οι συνεργάτες της παρουσιάστριας δεν άφησαν το θέμα να πέσει κάτω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Φαίη Σκορδά: Παντρεύεται με τον σύντροφό της μετά από 5 χρόνια σχέσης – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

Η αρχή έγινε από την εκπομπή «Happy Day», όπου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επικαλούμενη τη φιλική της σχέση με τη Φαίη Σκορδά, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες.

Όπως ανέφερε, η απόφαση για τον γάμο είναι ειλημμένη και δεδομένη, με το ζευγάρι να προσανατολίζεται σε μια κλειστή, σχεδόν μυστική τελετή, η οποία θα ακολουθηθεί από ένα μεγάλο πάρτι για τους αγαπημένους τους φίλους το καλοκαίρι.

Λίγα λεπτά αργότερα, η σκυτάλη πέρασε στον αέρα του Mega, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναφέρει: «Έτσι και δεν με καλέσεις, μα την Παναγία… Βγαίνω παντού και λέω η αδερφή μου και η αδερφή μου, θα φας μπλοκ, μα την Παναγία. Το λέω μπροστά σε όλους, εμένα δεν θα καλέσεις; Έχω στο μυαλό μου γιατί μπορεί να μη με καλέσεις, κάνω στο μυαλό μου σενάρια».

Όταν ο Άρης Καβατζίκης επιχείρησε να ανοίξει περαιτέρω τη συζήτηση, επισημαίνοντας πως πλέον το θέμα είναι δημόσιο, η παρουσιάστρια επέλεξε την οδό της σιωπής.

«Πάμε σε διαφημίσεις…», απάντησε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: