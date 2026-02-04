Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
«Speak no Evil» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Αυτή την Κυριακή 8/2 (22:00) στο Novacinema1

Το θρίλερ τρόμου «Speak no Evil» («Κραυγή σιωπής», 2024, διάρκειας 106’) με τους James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy και σκηνοθεσία του James Watkins θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μια φιλική επίσκεψη διακοπών παίρνει σκοτεινή τροπή, όταν η ευγένεια παγιδεύει μια οικογένεια σε μία αυξανόμενη απειλή αποκαλύπτοντας πώς η σιωπή μπορεί να γίνει όπλο τρόμου. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 8/2 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα αι offline.

