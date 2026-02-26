Πονοκέφαλος Δόξα στο Just, ΣΚΑΪ καλεί Τανιμανίδη, «πλάσματα» σε αναζήτηση στέγης και «λύνεται» τελικά η Λιβαθυνού;

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στις επάλξεις με πολλές ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε υπεύθυνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πονοκέφαλος» στο JUST

Έντονος προβληματισμός υπάρχει στην παραγωγή του J2US μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου στον Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το κανάλι απομάκρυνε με συνοπτικές διαδικασίες το γνωστό καλλιτέχνη από το μουσικό παιχνίδι, όμως οι περιπέτειες δε σταματούν εκεί. Η παραγωγή βρίσκεται εκτεθειμένη γιατί έδωσε το πράσινο φως στη συμμετοχή του Κώστα Δόξα χωρίς να υπολογίσει τα δικαστήρια του τραγουδιστή που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Την ίδια ώρα ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένος γιατί η επιστροφή του αγαπημένου του τηλεοπτικού «παιδιού» δεν εξελίσσεται, όπως τη φανταζόταν.

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για την εύρεση του επαγγελματία τραγουδιστή που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Κώστα Δόξα, ενώ, η απουσία του show από τους τηλεοπτικούς δέκτες αυτό το Σάββατο λόγω της μαύρης επετείου του δυστυχήματος των Τεμπών, δίνει λίγο παραπάνω χρόνο στην παραγωγή να βρει το ιδανικό πρόσωπο.

Παράλληλα, πληροφορίες που φτάνουν στο γραφείο μας αναφέρουν ότι η Μαίρη Αργυριάδου που ήταν το τηλεοπτικό ταίρι του Κώστα Δόξα στο J2US είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σκέφτεται ακόμα και να αποχωρήσει οριστικά από το παιχνίδι. Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας

Ποιος θα πάρει αυτά τα πλάσματα;

Αναμφίβολα μιλούσαν όλοι για το reunion της σεζόν. Αναφέρομαι στην θρυλική επιστροφή της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα» που θα αναβίωνε είκοσι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότεροι συντελεστές είχαν δώσει τα χέρια και το Μητσάκι, η Έλλη και ο Μπίλι ετοιμάζονταν για νέες περιπέτειες.

Τα γυρίσματα ήταν προγραμματισμένο να αρχίσουν λίγο μετά τα Χριστούγεννα, ωστόσο προέκυψε κόλλημα με το budget. Κι επειδή οι σταθμοί είναι επιχειρήσεις και όχι φιλανθρωπικά ιδρύματα οι άνθρωποι του ALPHA ξεκίνησαν να επανεξετάζουν την επιστροφή της σειράς βάζοντάς την για λίγο στον «πάγο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι η εταιρία παραγωγής ξεκίνησε σειρά επαφών και με άλλα κανάλια κι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά όλα δείχνουν πως η σειρά της Μυρτώς Κοντοβά θα βρει στέγη στη Δημόσια Τηλεόραση.

ΣΚΑΪ καλεί Τανιμανίδη

Και μιας και σας μιλάω για τηλεοπτικές αλλαγές πάμε να κατηφορίσουμε μέχρι το Φάληρο. Θυμάστε που σας έλεγα πριν λίγες ημέρες για τις ηχηρές απουσίες από την κοπή πίτας του ΑΝΤ1. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν κι εκείνη του Σάκη Τανιμανίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φαίνεται ότι ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο Μαρούσι κι έτσι άρχισε σειρά επαφών με τον ΣΚΑΪ που εξετάζει προσεκτικά το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν μετά το φετινό Βατερλό. Αυτή τη στιγμή ο Σάκης Τανιμανίδης συζητά για τη μεταφορά του «Dragons’ Den» αλλά και για μία εκπομπή ευεξίας που θα παρουσιάσει μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα.

Αν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία θα δούμε τα προγράμματα στον τηλεοπτικό αέρα με την έναρξη της επόμενης σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λύνεται η Λιβαθυνού;

Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομα της Άννας Λιβαθυνού μετά την απομάκρυνσή της από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

Αναμφίβολα το τηλεοπτικό δίδυμο δεν έδεσε από την αρχή με αποτέλεσμα αυτή η ανύπαρκτη χημεία να φαίνεται και στον αέρα πολλές φορές.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό του σταθμού, γιατί έχει συμβόλαιο σε ισχύ. Ωστόσο, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα που θέλουν τη διοίκηση του σταθμού να έχει λύσει το συμβόλαιο της παρουσιάστριας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν ισχύει. Η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο 1 + 1 με το σταθμό κι όντως η διοίκηση δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Και οι δύο πλευρές εξετάζουν προσεκτικά τους όρους του συμβολαίου πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση και το σίγουρο είναι ότι το κεφάλαιο Άννα Λιβαθυνού θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

Πληροφορίες θέλουν τη δημοσιογράφο να έχει δεχθεί κρούση ήδη από δύο κανάλια κι εξετάζει πολύ προσεκτικά τα επόμενα βήματα της.

Μεταγραφικός πυρετός

Κλείνοντας θα ήθελα να σταθώ στα σενάρια μεταγραφολογίας που έχουν πάρει «φωτιά» από τα τέλη Φλεβάρη κι όσο πλησιάζουμε στην άνοιξη θα φουντώσουν περισσότερο γιατί είναι πολλά τα συμβόλαια των παρουσιαστών που λήγουν.

Τις τελευταίες ώρες όμως διακινούνται αρκετά σενάρια για τεκτονικές αλλαγές στα δελτία ειδήσεων με τους παρουσιαστές να αλλάζουν στέγη και μάλιστα τα deal να είναι κλεισμένα από τώρα.

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Μη βιάζεστε να ανακοινώσετε μεταγραφές που φαντάζουν περισσότερο σενάρια επιστημονικής φαντασίας, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!