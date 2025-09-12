Πανόπουλος: «Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη – Εμείς θα το χτίσουμε»

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Πανόπουλος παραχώρησε νέα συνέντευξη, στην οποία δεν δίστασε να αναφερθεί – για ακόμη μία φορά – στην πρώην συνεργάτιδά του, Ναταλία Γερμανού.

Η σχέση των δύο παραμένει τεταμένη, καθώς η άτυπη κόντρα τους, που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν, φαίνεται να συνεχίζεται.

«Είμαστε πολύ ωραία ομάδα, έχουμε καλό κλίμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή κάθε χρονιά ξεκινάει με προσδοκίες, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζουμε να αρέσει στους τηλεθεατές το αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός πρέπει να αρχίσει να σε απασχολεί από τη στιγμή που έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό εσύ. Αν είσαι σίγουρος ότι το περιεχόμενο της εκπομπής σου είναι αυτό που ήθελες, μπορείς να κοιτάξεις και τον ανταγωνισμό. Αν δεν έχεις πετύχει αυτό που θες, ό,τι και να κάνουν οι απέναντι δεν θα είσαι ικανοποιημένος», ανέφερε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη Ναταλία Γερμανού και απάντησε: «Κώστα, εκεί που είμαι ήσουν και εδώ που είμαι ελπίζω να μην ξανά έρθεις. Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη πολλά χρόνια, αναγνωρισμένη η αξία της, πολύ καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, δεν έχει να δώσει εξετάσεις. Εμείς θα το κάνουμε αυτό (σ.σ. θα δώσουμε εξετάσεις)». Εμείς είμαστε η πρωτοεμφανιζόμενη εκπομπή, αλλά έχουμε πολλή όρεξη».

Με τον Κώστα Τσουρό να του απαντά: «Βρε Δημήτρη μου, γιατί να μην ξανάρθω εκεί; Εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουν μια χαρά. Γιατί λέει “¨εκεί που είσαι ήμουν κι εκεί που είμαι να μην ξανάρθεις”. Με χαρά θα πήγαινα το Σαββατοκύριακο απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού. Γιατί να μην ξανάρθω; Δεν το καταλαβαίνω».