Ο ΣΚΑΪ ξεκινά δυναμικά τη νέα τηλεοπτική σεζόν – Πότε κάνουν πρεμιέρα οι ενημερωτικές εκπομπές

Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ, που προτιμούν και εμπιστεύονται οι τηλεθεατές για άμεση και αμερόληπτη ενημέρωση, επιστρέφουν από την Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Καθημερινά, η ενημέρωση ξεκινά από τις 5 το πρωί και παραδίδει σκυτάλη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Σύσσωμο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού και το τεχνικό επιτελείο του θα βρίσκεται εκεί που χτυπά ο παλμός της επικαιρότητας.

Με ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, καλεσμένους και αναλύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στον πολίτη, έρευνες και αποκλειστικά ρεπορτάζ, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ θα δίνουν και πάλι την είδηση σε πραγματικό χρόνο.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

Με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση

Δευτέρα με Παρασκευή στις 05.00

Οι ειδήσεις ξεκινούν από νωρίς το πρωί και ο Άκης Παυλόπουλος με τη Μάρω Καρούση μας μεταφέρουν την «Πρώτη Εικόνα» της επικαιρότητας αλλά και όλα όσα συνέβησαν τη νύχτα σε όλη την Ελλάδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 05.00, μία ουσιαστική παρουσίαση των εξελίξεων με ρεπορτάζ, αναλύσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την ατζέντα της ημέρας.

ΣΗΜΕΡΑ

Με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο

Δευτέρα με Παρασκευή στις 06.00

Η εκπομπή που αποτελεί την πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για την πρωινή ενημέρωση, το «Σήμερα», είναι και πάλι στον ΣΚΑΪ καθημερινά στις 06.00.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, παρουσιάζουν και αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, συζητούν και αναζητούν απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, υποδέχονται στο στούντιο αναλυτές και ειδικούς και συνδέονται καθημερινά με όλα τα σημεία ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος.

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ

Με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα

Δευτέρα με Παρασκευή στις 09.40

Είναι οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» της ελληνικής τηλεόρασης, διαθέτουν χιούμορ, αμεσότητα, εμπειρία και κριτική ματιά.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι στον ΣΚΑΪ για 12η χρονιά. Καθημερινά από τις 09.40, οι «Αταίριαστοι» βρίσκονται κοντά μας για να μας μεταφέρουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τον παλμό της επικαιρότητας: αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, αλλά και ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές. Υποδέχονται σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και αναζητούν τις απαντήσεις θέτοντας καίριες ερωτήσεις.

LIVE YOU

Με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου

Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.45

LIVE YOU, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου καθημερινά στις 11.45 στον ΣΚΑΪ. Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Ό,τι συμβαίνει την στιγμή που συμβαίνει, ό,τι προβληματίζει την κοινωνία, είναι LIVE YOU.

Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, η εκπομπή συνομιλεί ζωντανά με τους τηλεθεατές, αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, ρίχνει φως σε σοβαρά θέματα που καίνε, είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Με τη Φαίη Μαυραγάνη

Από τις 30 Αυγούστου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 05.30

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη μας καλημερίζει με έγκυρες ειδήσεις και χαμόγελο. Δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία, ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη. Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά.

Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Η οικονομία αλλιώς… Μια μεγάλη, ζεστή ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τη Φαίη Μαυραγάνη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΣΚΑΪ.

ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ

Με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη

Από τις 30 Αυγούστου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09.40

Και αυτή τη σεζόν, «Οι Δεκατιανοί», ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, η αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού, παρουσιάζουν στον ΣΚΑΪ μια εκπομπή με γρήγορο ρυθμό, πλούσια θεματολογία, αποκλειστικότητες, απευθείας συνδέσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.