«Ο Γιατρός»: Το τελεσίγραφο στον Ανδρέα και οι νέες ισορροπίες – Νέο επεισόδιο Κυριακή στις 21:00

Η αγαπημένη σειρά του ALPHA «Ο Γιατρός» έρχεται αύριο στις 21:00 με ολοκαίνουριο επεισόδιο και εξελίξεις που θα καθηλώσουν.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Ενώ η Ειρήνη έχει αποφασίσει να φανερώσει το μυστικό της στον Ανδρέα, στηρίζει παράλληλα τον Δημήτρη, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού όταν ένας ασθενής υποτροπιάζει μπροστά του.

Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον μικρό γιο της Όλγας και αναπτύσσει μια πολύ ζέστη σχέση μαζί του, ενώ η Σοφία, σοκαρισμένη απ’ την αποκάλυψη πως δεν ήταν η πρώτη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα μετά την Άννα, έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί.

Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα από αλλεπάλληλα flashback στην περίοδο πριν το ατύχημα του Ανδρέα, όταν οι δυο τους άρχισαν να έρχονται κοντά, κάτω από τα βλέμματα του Μιχάλη και του Λεωνίδα. Σήμερα όμως η έρευνα του Doc για τη γυναίκα από το παρελθόν του έχει εντέλει αποτέλεσμα. Κι αυτό ίσως να τον απομακρύνει κι άλλο από τη Σοφία.

Ο Ανδρέας στη συνεχή προσπάθεια να θυμηθεί το παρελθόν του, από την αρχή έχει την βοήθεια της Σοφίας, η οποία τόσο καιρό ήλπιζε πως αν ο Ανδρέας ανακαλέσει τις μνήμες του θα θυμηθεί ταυτόχρονα και την περίοδο που οι δυο τους ήταν ερωτευμένοι. Πλέον όμως έχει διαπιστώσει ότι εκείνη δεν το έχει ανάγκη αυτό.

Η Σοφία θυμάται πολύ καλά τη σχέση που είχαν πριν τον πυροβολισμό και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα συνεχίσει όμως να τον βοηθάει στην αναζήτησή του για χάρη του. Λίγο αφότου απομακρυνθεί η Σοφία, ως δια μαγείας εμφανίζεται μπροστά του η γυναίκα που εμφανίζεται στη μνήμη τον τελευταίο καιρό. Άραγε θα δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά που ψάχνει να μάθει ο Ανδρέας;