«Ο Γιατρός»: Αυτή η ηθοποιός εισβάλλει στην σειρά – Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής 8/3

Μια δυναμική ηθοποιός εισβάλλει στη σειρά «Ο Γιατρός», έτοιμη να φέρει τα πάνω κάτω στις ισορροπίες της «Μέριμνας». Στο επεισόδιο αυτής της Κυριακής, 8 Μαρτίου, η αποφασιστικότητά της να αλλάξει τα πάντα προμηνύει καταιγιστικές εξελίξεις που θα καθηλώσουν το κοινό.

Αυτή η ηθοποιός εισβάλλει στην σειρά

Η Βίκυ Βολιώτη μπαίνει στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», ταράζοντας τις ισορροπίες, φέρνοντας νέα δεδομένα και οδηγώντας τον Αντρέα σε καινούργιες προκλήσεις. Υποδύεται την Ηλέκτρα Αγγελίδου, την καινούργια διοικήτρια της «Μέριμνας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα. Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών.

Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Αν δεν τα καταφέρει, το τμήμα του θα λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Πηγή: Alpha

Αναφερόμενη στο ρόλο της Ηλέκτρας Αγγελίδου σημειώνει: «Η Ηλέκτρα Αγγελίδου έχει έλθει πολύ επεμβατικά» στη Μέριμνα. «Είναι η καινούργια διευθύντρια κι έχει έλθει για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, τα οικονομικά. Έρχεται αποφασισμένη να τα βάλει σε τάξη – γι αυτό την έχουν φέρει άλλωστε, η δουλειά της αυτή είναι – με αποτέλεσμα να είναι αυστηρή όσον αφορά τα οικονομοτεχνικά.

Όμως με την πάροδο των επεισοδίων δημιουργείται μια σχέση μεγάλης εμπιστοσύνης με τον Doc, γιατί αντιλαμβάνεται και η ίδια ότι (ο Αντρέας) είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι συν για τοι νοσοκομείο, οπότε μαλακώνει πολύ και η σχέση τους γίνεται πολύ πιο ομαλή και αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Σε σχέση με τα γυρίσματα της σειράς τόνισε ότι: «Διασκέδασα πολύ στα γυρίσματα του ΓΙΑΤΡΟΥ. Είχα πολύ καιρό να κάνω τηλεόραση, την οποία αγαπώ πολύ. Θέλω πολύ να κάνω τηλεόραση».

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής 8/3

«Tο λιμάνι»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ η Ειρήνη έχει αποφασίσει να φανερώσει το μυστικό της στον Ανδρέα, στηρίζει παράλληλα τον Δημήτρη, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού όταν ένας ασθενής υποτροπιάζει μπροστά του.

Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον μικρό γιο της Όλγας και αναπτύσσει μια πολύ ζέστη σχέση μαζί του, ενώ η Σοφία, σοκαρισμένη απ’ την αποκάλυψη πως δεν ήταν η πρώτη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα μετά την Άννα, έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα από αλλεπάλληλα flashback στην περίοδο πριν το ατύχημα του Ανδρέα, όταν οι δυο τους άρχισαν να έρχονται κοντά, κάτω από τα βλέμματα του Μιχάλη και του Λεωνίδα.

Σήμερα όμως η έρευνα του Doc για τη γυναίκα από το παρελθόν του έχει εντέλει αποτέλεσμα. Κι αυτό ίσως να τον απομακρύνει κι άλλο από τη Σοφία. Ο Ανδρέας στη συνεχή προσπάθεια να θυμηθεί το παρελθόν του, από την αρχή έχει την βοήθεια της Σοφίας, η οποία τόσο καιρό ήλπιζε πως αν ο Ανδρέας ανακαλέσει τις μνήμες του θα θυμηθεί ταυτόχρονα και την περίοδο που οι δυο τους ήταν ερωτευμένοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον όμως έχει διαπιστώσει ότι εκείνη δεν το έχει ανάγκη αυτό. Η Σοφία θυμάται πολύ καλά τη σχέση που είχαν πριν τον πυροβολισμό και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα συνεχίσει όμως να τον βοηθάει στην αναζήτησή του για χάρη του.

Λίγο αφότου απομακρυνθεί η Σοφία, ως δια μαγείας εμφανίζεται μπροστά του η γυναίκα που εμφανίζεται στη μνήμη τον τελευταίο καιρό. Άραγε θα δώσει τις απαντήσεις σε όλα αυτά που ψάχνει να μάθει ο Ανδρέας;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το trailer: