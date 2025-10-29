«Ο Γιατρός»: 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του ALPHA για να φέρουν ανατροπές

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Γιατρού» έφτασε στο τέλος της. Η αγαπημένη ιατρική σειρά του ALPHA κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή, στις 22:00, φέρνοντας μαζί της όχι μόνο συγκλονιστικές ιστορίες, αλλά και μία «εισβολή» νέων προσώπων στο πρωταγωνιστικό καστ.

Ειρήνη Μαυρομάτη (Δανάη Τάγαρη)

Μία απ’ τους τρεις καινούργιους ειδικευόμενους της Παθολογικής. Είναι η πιο μελετημένη και η πιο δυναμική, στοιχεία που αρχικά τη φέρνουν σε σύγκρουση με τον Δημήτρη. Οι σχέσεις τους όμως σιγά-σιγά αποκαθίστανται, φέρνοντάς τους πολύ κοντά. Το μυστικό όμως που κρύβει η Ειρήνη βάζει σε κίνδυνο τόσο τη σχέση της μαζί του όσο και ολόκληρη την πορεία της ως γιατρού.

Μάριος Απέργης (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Μια ιδιαίτερη περίπτωση νέου ειδικευόμενου. Ο Μάριος αποφάσισε να ασχοληθεί με την Ιατρική μόνο και μόνο για να γίνει διευθυντής στην ιδιωτική κλινική του πατέρα του. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται κατά βάση γύρω απ’ τις γυναίκες, τα ξενύχτια και τα social. Κάπου όμως κρύβεται και η ευαίσθητη πλευρά του, η οποία όταν αποκαλυφθεί θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο.

Άλμα Εμμάρ (Δανάη Ομορεγκιέ)

Η τρίτη καινούργια ειδικευόμενη της Παθολογικής. Μεγαλωμένη σε μια συντηρητική οικογένεια μεταναστών, είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων και γεμάτο καλοσύνη.

Σπούδασε Ιατρική κρυφά απ’ τους γονείς της, αφού εκείνοι θεωρούν ότι τελειώνει οικονομικά με σκοπό να αναλάβει τη μικρή οικογενειακή τους επιχείρηση. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η Άλμα μένει ξαφνικά ολομόναχη. Ή μάλλον με έναν ανέλπιστο σύμμαχο.

Δημοσθένης Ηλιάδης (Ακύλλας Καραζήσης)

Καθηγητής του Ανδρέα και της Άννας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την πολιτική. Ο Ανδρέας τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό του, χωρίς όμως να ξέρει τι είχε συμβεί μέσα στα 12 χρόνια που έχει ξεχάσει. Ο Δημοσθένης κάνει το παν για να μη μάθει την αλήθεια ο Ανδρέας…

Φωτεινή Παπαδάκη (Σάννυ Χατζηαργύρη)

Η γραμματέας του Ανδρέα. Μια καλόβολη και υπομονετική γυναίκα που ξοδεύει όλο της τον χρόνο κυνηγώντας τον για να του υπενθυμίσει εκκρεμότητες. Όταν όμως της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αρχίζει να ασχολείται και με τα δικά της θέματα. Μόνο που αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος. Αν και η Φωτεινή έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

Ηλέκτρα Αγγελίδου (Βίκυ Βολιώτη)

Η καινούργια διοικήτρια της «Μέριμνας». Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα.

Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών. Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Αν δεν τα καταφέρει, το τμήμα του θα λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες.

Δείτε παρακάτω το trailer: