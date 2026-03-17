Nova: Πανδαισία με την αυλαία της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και CosmoteSport!

Συναρπαστικό θέαμα έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, ολοκληρώνει την κανονική περίοδο με την 26η αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00 για όλους τους αγώνες οι οποίοι θα προβληθούν σε παράλληλη μετάδοση. Στα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός, Άρης – ΟΦΗ, Λεβαδειακός – Ατρόμητος, ενώ στα κανάλια CosmoteSportθα προβληθούν οι αγώνες ΑΕΚ – Κηφισιά, Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός- Πανσερραϊκός.

Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 31η αγωνιστική όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20/3, 22:00), Μπράιτον-Λίβερπουλ

(21/3, 14:30), Έβερτον-Τσέλσι (21/3, 19:30), Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22/3, 16:15). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές « Premier League Kick Off » και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η LaLiga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα κανάλια Novasports και στην 29η αγωνιστική δεσπόζει το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ρεάλ – Ατλέτικο (22/3, 22:00), ενώ η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Βαγιεκάνο (22/3, 15:00). Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αγώνες Σεβίλλη – Βαλένθια (21/3, 22:00) και Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπέτις (22/3, 19:30).

Η γερμανική Bundesliga με το πλούσιο θέαμα συναρπάζει στα κανάλια Novasportsκαι το ενδιαφέρον στρέφεται στην 27η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπάγερν-Ουνιόν Βερολίνου (21/3, 16:30), Χαϊντενχάιμ-Λεβερκούζεν (21/3, 16:30), Ντόρτμουντ – Αμβούργο (21/3, 19:30), Κολωνία – Γκλάντμπαχ (21/3, 16:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Φέγενορντ – Άγιαξ (22/3, 15:30) και την αναμέτρησης Χρόνιγκεν-Άλκμααρ (22/3, 17:45) γιατην 28η αγωνιστική της ολλανδικήςEredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasportsτο τουρνουά WTA 1000 MiamiOpen με τη συμμετοχή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρίας Σάκκαρη.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια CosmoteSport, εκτός από τους αγώνες της 27ης αγωνιστικής Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα δουν τους επαναληπτικούς αγώνες των ελληνικών ομάδων για τη φάση των «16» του UEFA Europa League και του UEFA Conference League. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 19/3 (22:00) θα παρακολουθήσουν τη ρεβάνς Μπέτις – Παναθηναϊκός καθώς και τον επαναληπτικό αγώνα ΑΕΚ – Τσέλιε (19/3, 19:45). Στο UEFAChampionsLeagueθα διεξαχθούν οι ρεβάνς για τη φάση των «16», Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ (17/3, 19:45), Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (17/3, 22:00), Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν (17/3, 22:00), Άρσεναλ – Λεβερκούζεν (17/3, 22:00), Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ (18/3, 19:45), Λίβερπουλ – Γαλατασαράι (18/3, 22:00), Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα (18/3, 22:00), Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης (18/3, 22:00).

ΣτηSerieAκαι για την 30η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κάλιαρι – Νάπολι (20/3, 19:30), Μίλαν – Τορίνο (21/3, 19:00), Γιουβέντους – Σασουόλο (21/3, 21:45), Ρόμα – Λέτσε (22/3, 19:00), Φιορεντίνα – Ίντερ (22/3, 21:45).

Στο FIBABasketballChampionsLeague η AEK αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα Βερολίνου (18/3, 20:00) για την 6η αγωνιστική της φάσης των 16, ενώ στο CEV Challenge Cup Volleyball Γυναικών ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βαλεφόλια (18/3, 19:00) στον 2ο τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 20 Μαρτίου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #147 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 WTA 1000 MiamiOpen – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

19:30 2.Bundesliga-27η αγωνιστική: Καρλσρούη-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports2 σε περιγραφή του

21:30 Bundesliga-27η αγωνιστική: Λειψία-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

22:00 La Liga – 29η αγωνιστική: Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Premier League – 31η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 21 Μαρτίου

13:30 PremierLeagueKickOff Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Μπράιτον-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Έλτσε-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Κολωνία–Γκλάντμπαχ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Λεβερκούζεν Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:00 Premier League: Φούλαμ-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Εσπανιόλ-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 WTA 1000 Miami Open – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga: Λεβάντε-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:30 La Liga: Οσασούνα-Χιρόνα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

19:30 Premier League: Έβερτον-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Αμβούργο Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Ντάρμσταντ-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 La Liga: Σεβίλλη-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:00 Premier League: Λιντς-Μπρέντφορντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Κυριακή 22 Μαρτίου

14:00 Premier League: Νιούκαστλ-Σάντερλαντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

14:30 2. Bundesliga: Ντίσελντορφ-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:30 Eredivisie– 28η αγωνιστική: Φέγενορντ-Άγιαξ Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:15 Premier League: Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:15 Premier League: Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Θέλτα-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

17:45 Eredivisie: Χρόνιγκεν-Άλκμααρ Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

18:00 WTA 1000 MiamiOpen – 5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

18:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 Stoiximan Super League-26η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Γιώργου Αργυρόγλου

19:00 Stoiximan Super League: Άρης-ΟΦΗ Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Ατρόμητος Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 23 Μαρτίου

17:00 WTA 1000 MiamiOpen – Φάση των 16 Novasports6

20:00 MondayFootballClub Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 PremierLeagueShow Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2 – 31η αγωνιστική: Καστεγιόν-Λεονέσα Novasports Start

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.