Nova: Γιορτές με αθλητική πανδαισία στα κανάλια Novasports και στα κανάλια Cosmote Sport

Συναρπαστικό αθλητικό θέαμα έρχεται και αυτές τις γιορτές στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 με συναρπαστικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλα αθλητικά γεγονότα όπως προσφέρονται μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο που περιλαμβάνει όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται non stop (40 αγώνες μέσα σε 16 ημέρες) με την παραδοσιακή Boxing Day (18η αγωνιστική) που φέτος περιλαμβάνει μία αναμέτρηση αυτή ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ (26/12, 22:00), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγωνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι (27/12, 14:30), Λίβερπουλ – Γουλβς (27/12, 17:00), Άρσεναλ – Μπράιτον (27/12, 17:00) και Τσέλσι – Άστον Βίλα (27/12, 19:30).

Η συνέχεια είναι καταιγιστική με την 19η αγωνιστική και τα παιχνίδια Τσέλσι – Μπόρνμουθ (30/12, 21:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον (30/12, 21:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (30/12, 22:15), Άρσεναλ – Άστον Βίλα (30/12, 22:15), Λίβερπουλ – Λιντς (1/1, 19:30) και Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι (1/1, 22:00), ενώ για την 20η αγωνιστική δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Άστον Βίλα – Νότγχαμ Φόρεστ (3/1, 14:30), Μπόρνμουθ – Άρσεναλ (3/1, 19:30), Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4/1, 14:30), Φούλαμ – Λίβερπουλ (4/1, 17:00) και φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (4/1, 19:30).