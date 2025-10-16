Νόνη Δούνια: O πολύτιμος πίνακας που κατάφερε να πουλήσει στο Cash or Trash (Βίντεο)

Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Στο «Cash or Trash» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.10) το μοντέλο και παρουσιάστρια Νόνη Δούνια προκαλώντας έκπληξη στους τηλεθεατές της εκπομπής.

Όπως ανέφερε πρόθεσή της ήταν να πουλήσει έναν πολύτιμο πίνακα ζωγραφικής με τίτλο «Ουράνιο τόξο» του καταξιωμένου ζωγράφου Μιχάλη Μιχαηλίδη.

«Εκπροσωπώ έναν φίλο συλλέκτη κι έχω φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Ξέρω ότι έχει μία ιδιαίτερη ονομασία γιατί παραπέμπει σε ουράνιο τόξο και ξέρω ότι είναι πολύ αγαπητός καλλιτέχνης», σημείωσε το γνωστό μοντέλο.

Έπειτα, ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το έργο στις 3.000 ευρώ. «Είναι έργο που δεν μπορεί να βρεθεί στην αγορά εύκολα και οι συλλέκτες δεν πρόκειται να το αφήσουν, θα το αρπάξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκτιμητής.

Τελικά, η Νόνη Δούνια κατάφερε να πουλήσει τον πίνακα για 3.500 ευρώ.

