Nickelodeon & MTV σταματούν οριστικά τη μετάδοσή τους στην Ελλάδα αύριο, 31 Δεκεμβρίου

Στις 31 Δεκεμβρίου, το Nickelodeon και το MTV σταματούν οριστικά τη μετάδοσή τους στην Ελλάδα, προκαλώντας κύματα νοσταλγίας σε όσους μεγάλωσαν με τον «Μπομπ Σφουγγαράκη», το «iCarly» και τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες της παγκόσμιας σκηνής.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνολικής αναδιάρθρωσης της μητρικής εταιρείας Paramount Global, η οποία στρέφει το ενδιαφέρον της από την παραδοσιακή τηλεόραση προς τις πλατφόρμες streaming.

Συγκεκριμένα, από το τέλος του έτους διακόπτεται η προβολή των δορυφορικών καναλιών MTV Europe, MTV Live HD και του Nickelodeon από τις συνδρομητικές πλατφόρμες της χώρας μας.

Ωστόσο, για το παιδικό κανάλι η αλλαγή δεν σταματά εδώ. Από την 1η Ιανουαρίου, το brand του Nickelodeon δίνει τη θέση του σε μια νέα ταυτότητα με το όνομα Keedoo.

Το ανανεωμένο κανάλι θα συνεχίσει την εκπομπή του μέσω της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Digea), υποσχόμενο νέες σειρές και ταινίες στο πρόγραμμά του. Παρόλα αυτά, παραμένει αβέβαιο αν οι εμβληματικοί τίτλοι που ταυτίστηκαν με το Nickelodeon θα συνεχίσουν να προβάλλονται κάτω από τη νέα στέγη.

Με αυτή τη μετάβαση κλείνει ένας κύκλος 15 ετών για το παγκόσμιο παιδικό brand στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του στην εγχώρια αγορά μετά την εξαγορά του Local TV από τον όμιλο Ρέστη.

Η τηλεοπτική πραγματικότητα αλλάζει σελίδα, αφήνοντας πίσω της τις αναμνήσεις μιας γενιάς που ταύτισε τα εφηβικά και παιδικά της χρόνια με αυτά τα δύο ιστορικά δίκτυα.