Μουτσινάς και Πολυχρονίδης κάνουν πρεμιέρα, ο ανταγωνισμός εκτοπίζει το «Survivor» και το «ψαράκι» που έφερε λαχτάρα στη Ζήνα

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι στη θέση του και αναλαμβάνει και σήμερα να σας ενημερώσει για τις τηλεοπτικές ειδήσεις που θα συζητηθούν.

Ο ανταγωνισμός εκτοπίζει το «Survivor»

Σε αλλαγή προγραμματισμού προχωρά ο ΣΚΑΪ λόγω του σκληρού ανταγωνισμού στη ζώνη του Σαββάτου εκτοπίζοντας το «Survivor» από τη συγκεκριμένη ημέρα. Το κανάλι του Φαλήρου φαίνεται πως παραδίδει τα όπλα στον ανταγωνισμό καθώς στη θέση του ριάλιτι επιβίωσης θα προβάλλεται πλέον ξένη ταινία. Το «Survivor» θα μεταδίδεται πλέον από Κυριακή έως Τετάρτη μέχρι νεοτέρας. Πηγή: ΣΚΑΪ

Μάλιστα, η αλλαγή αυτή έχει αντίκτυπο και στο «The Wall» του Χρήστου Φερεντίνου που από Τετάρτη θα μεταδίδεται πλέον τις Πέμπτες.

Μουτσινάς και Πολυχρονίδης κάνουν πρεμιέρα στο STAR

Σε «αγώνα δρόμου» μετατράπηκε η προσπάθεια του STAR, ώστε τόσο το νέο παιχνίδι «Lingo» με τον Νίκο Μουτσινά, όσο και το «1% Club» του Πέτρου Πολυχρονίδη να πουν το πρώτο καλησπέρα στο κοινό πριν από τις γιορτές του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο τηλεπαιχνίδια που προορίζονται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου θα κάνουν πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο 28.03.

Το τηλεπαιχνίδι με τον Νίκο Μουτσινά θα προβάλεται στις 18.30 δίνοντας lead in στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, ενώ, το τηλεπαιχνίδι με τον Πέτρο Πολυχρονίδη θα προβάλλεται στην prime time ζώνη.

Το «ψαράκι» έφερε λαχτάρα στη Ζήνα

Αναμφίβολα είναι μία δύσκολη χρονιά για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια βλέπει τα νούμερα της εκπομπής της να κατρακυλούν καθημερινά στους πίνακες τηλεθέασης με την εικόνα να μοιάζει πλέον μη αναστρέψιμη και όλοι να επικεντρώνονται στην επόμενη σεζόν. Τι θα γίνει όμως του χρόνου;

Όπως είναι γνωστό η Ζήνα Κουτσελίνη κάθε χρόνο υπογράφει μονοετή συμβόλαια κι έτσι λίγο μετά το Πάσχα θα κληθεί να μπει σε διαπραγματεύσεις με τα στελέχη του STAR κι από κοινού να εξετάσουν τους παράγοντες που οδήγησαν την εκπομπή σ’ αυτή την εικόνα φέτος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάθεση για την ανανέωση της συνεργασίας των δύo πλευρών είναι αμοιβαία θετική, ενώ, στο τραπέζι έχει πέσει και η μείωση στη διάρκεια της εκπομπής, καθώς η μία επιπλέον ώρα που προστέθηκε φέτος δεν ωφέλησε καθόλου την εικόνα του προγράμματος.

Αλλαγές μετά το Πάσχα στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου

Με αλλαγές στο πάνελ της θα επιστρέψει από τις διακοπές του Πάσχα η Κατερίνα Καραβάτου, καθώς ένα πρόσωπο που κάθεται στο τραπέζι της εκπομπής όλα δείχνουν πως θα μας αποχαιρετήσει, καθώς λήγει η σύμβαση του και πρόθεση των στελεχών του Αμαρουσίου είναι να μην ανανεωθεί.

Την ίδια ώρα πληροφορίες που φτάνουν στ’ αυτιά μου κάνουν λόγο και για ένα δεύτερο πρόσωπο που βρίσκεται στο τραπέζι της εκπομπής και τα στελέχη του σταθμού δεν επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας τους ψάχνοντας τρόπο να απεμπλακούν άμεσα. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει συμβόλαιο σε ισχύ και τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Αυτά για σήμερα.