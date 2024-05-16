Μεγάλη δημοσκόπηση της MARC στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1 απόψε

Απόψε, Πέμπτη 16 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, για τις Ευρωεκλογές.

Ποια είναι τα ποσοστά των κομμάτων τρεις εβδομάδες πριν από την κάλπη της 9ης Ιούνιου;

Ποια κόμματα δίνουν μάχη για τη 2η και την 3η θέση;

Ποια είναι τα οφέλη και ποιες οι εκπλήξεις στην πρόθεση ψήφου;

Τι λένε οι πολίτες για τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, για την ανάλυση των στοιχείων.

