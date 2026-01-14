Το MasterChef επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, γιορτάζοντας τον 10ο επετειακό κύκλο του μέσα από τη συχνότητα του Star. Ο κορυφαίος μαγειρικός διαγωνισμός υπόσχεται ανατρεπτικές δοκιμασίες και μεγάλες εκπλήξεις για να τιμήσει τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας στην ελληνική τηλεόραση.

Η Μεγάλη Πρεμιέρα του MasterChef 10 με τους αγαπημένους μας chef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, πλησιάζει!

Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο επετειακό κύκλο!

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια. Και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Οι αγαπημένες και ανατρεπτικές auditions επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Δείτε παρακάτω το trailer της πρεμιέρα του MasterChef 10: