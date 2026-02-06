MasterChef 2026: Αυτό είναι το πρώτο μέλος της κόκκινης μπριγάδας που αποχώρησε από το ριάλιτι

Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση για την παραμονή στο MasterChef 2026 ολοκληρώθηκε στο χθεσινό επεισόδιο, φέρνοντας την κόκκινη μπριγάδα μπροστά στην πρώτη της απώλεια. Μετά από μια έντονη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, η Ιωάννα ήταν η παίκτρια που δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές, αφήνοντας πίσω της την κουζίνα του διαγωνισμού.

Στη διαδικασία αποχώρησης συμμετείχαν ο Χρήστος, η Ιωάννα και ο Ιωάννης, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν την πίεση και τις υψηλές απαιτήσεις των τριών σεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξέτασαν προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια των πιάτων, βαθμολογώντας την τεχνική και τη γευστική προσέγγιση των υποψηφίων.

Ο Χρήστος ήταν ο πρώτος που κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση του, αφήνοντας τους άλλους δύο παίκτες να αγωνιούν για το τελικό αποτέλεσμα.

Η κρίση ανάμεσα στον Ιωάννη και την Ιωάννα αποδείχθηκε οριακή, με τη βαθμολογία να διαμορφώνεται στους 25 βαθμούς έναντι των 22.

Η αποχώρηση της Ιωάννας προκάλεσε συγκίνηση στους συμπαίκτες της, καθώς αποτελεί το πρώτο μέλος της κόκκινης ομάδας που αποχαιρετά τον φετινό διαγωνισμό.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: