Κατερίνα Καραβάτου: Χρήστος Φερεντίνος και Γιάννης Κορδώνης μπήκαν στο πλατό με τυρόπιτες και καφέδες – «Παγωτό» η παρουσιάστρια

Ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Γιάννης Κορδώνης θέλησαν να ευχηθούν… «καλή αρχή» στην Κατερίνα Καραβάτου με τον πιο τρυφερό τρόπο, λίγο μετά τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου (31/1), ενώ η παρουσιάστρια βρισκόταν στον αέρα της πρεμιέρας της στον ΑΝΤ1.

Οι δύο στενοί της φίλοι και συνεργάτες εισέβαλαν στο πλατό κρατώντας τον αγαπημένο της καφέ και μερικές τυρόπιτες, προκαλώντας την έκπληξη και την έντονη συγκίνησή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ορίστε, κυρία μου, το πρωινό σας! Χωρίς πρωινό την έχετε τη γυναίκα;», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος, με την Κατερίνα Καραβάτου να πέφτει στην αγκαλιά τους, σοκαρισμένη από την απρόσμενη επίσκεψη.

«Αγάπη μου… εγώ θα τρελαθώ», ψέλλισε, μη μπορώντας να κρύψει την έκπληξη και τη συγκίνησή της.

«Καλή αρχή, σκίσ’ τους!», της ευχήθηκε με χιούμορ ο Γιάννης Κορδώνης, ενώ στη συνέχεια οι τρεις τους συζήτησαν για λίγο με το πάνελ. Μετά από λίγα λεπτά, αποχώρησαν από το στούντιο, αφήνοντας πίσω τους χαμόγελα και θετική διάθεση.