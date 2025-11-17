Κατερίνα Καινούργιου: Συγκινεί για τον Δημήτρη Σούρα – «Θα με βλέπει έγκυο από ψηλά και θα χαίρεται»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του διακεκριμένου ψυχιάτρου Δημήτρη Σούρα.

Ο Δημήτρης Σούρας έφυγε από τη ζωή το 2024, νικημένος από πολυοργανική ανεπάρκεια, μια σοβαρή επιπλοκή που προκλήθηκε έπειτα από προσβολή του από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο μετά από πρόσφατο ταξίδι του στο Κάιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτούς τους ανθρώπους τους σιχαίνομαι – Πατέρα και μάνα δεν έχετε;»

Η παρουσιάστρια, η οποία είχε φιλοξενήσει τον Δημήτρη Σούρα πολλές φορές και διατηρούσε στενή επαγγελματική σχέση μαζί του, θέλησε να τον τιμήσει με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του.

Όλα όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου, Δημήτρη Σούρα. Εδώ τον θυμάμαι να κάθεται δίπλα μας, να μας συμβουλεύει και σε πολλά θέματα που μας απασχολούσαν μέσα σε αυτή τη χρονιά, έλεγα: πού είναι ο Σούρας να τοποθετηθεί;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και πρόσθεσε: «Χάθηκε τόσο γρήγορα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τον θυμάμαι που τον παίρναμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και ήθελε να βγει και να τοποθετηθεί. Είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο του Αγίου Δημητρίου πέρσι, το περίμενε πώς και πώς, και αναρωτιόμασταν μετά αν κόλλησε κάτι από εκεί».

«Είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, μου έλεγε “σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις ένα παιδάκι, να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία”. Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται που θα με βλέπει να είμαι έγκυος από εκεί ψηλά. Ήταν ένας υπέροχος φίλος, μιλούσαμε πολλές φορές τα βράδια για τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που είχα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: