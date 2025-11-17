Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτούς τους ανθρώπους τους σιχαίνομαι – Πατέρα και μάνα δεν έχετε;»

Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής της, καθώς σαν βόμβα έσκασε τις τελευταίες 24 ώρες η είδηση ότι πασίγνωστη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, με σπουδαίες διακρίσεις, φέρεται να έχει εμπλοκή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη οργή της ακούγοντας τις λεπτομέρειες για το κύκλωμα. Το δίκτυο των απατεώνων κατά κύριο λόγο εξαπατούσε ηλικιωμένους, αποσπώντας τους συστηματικά εκατομμύρια ευρώ.

«Αυτούς τους ανθρώπους τους σιχαίνομαι. Μόνο και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να εξαπατήσεις ηλικιωμένους. Πατέρα και μάνα δεν έχετε ρε; Πραγματικά είναι μια από τις υποθέσεις που με βγάζουν από τα ρούχα μου», δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Στο κύκλωμα απατών, εκτός από την 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης, φέρεται να εμπλέκεται και ο αδελφός της, ο οποίος αναγνωρίστηκε από θύμα και κατηγορείται για αρπαγή τιμαλφών κατ’ οίκον.

Η δράση της αθλήτριας θεωρείται υποστηρικτική, καθώς φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων. Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν ηλικιωμένους παριστάνοντας υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (όπως ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, αστυνομικούς), υπόσχονταν επιστροφές φόρου ή ρυθμίσεις λογαριασμών, ενώ παράλληλα τρομοκρατούσαν τα θύματα.

Στόχος τους ήταν η απόσπαση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής για να αδειάσουν λογαριασμούς, ή η αρπαγή μετρητών και κοσμημάτων, είτε με ραντεβού είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» στο πλαίσιο δήθεν παγίδευσης απατεώνων.