Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει με ανυπομονησία να φέρει στον κόσμο την κόρη της. Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, έχουν ήδη αποφασίσει πως η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη – Αλεξάνδρα.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σήμερα στις λιγούρες και τα κιλά της εγκυμοσύνης, με αφορμή τη συνταγή που ετοίμασε ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Όπως εξομολογήθηκε, νιώθει πως απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς προσέχει τη διατροφή της από την ηλικία των 20 ετών.

«Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Να θυμίσουμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή της από την εκπομπή έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η τελευταία της ημέρα στη «Super Κατερίνα» θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Μέχρι τότε, η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό την ευτυχία της και τις προετοιμασίες για το νέο μέλος της οικογένειάς της.