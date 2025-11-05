Κατερίνα Καινούργιου & Μαρία Ηλιάκη: Συναντήθηκαν τηλεοπτικά μετά από 11 χρόνια – Γιατί είχαν τσακωθεί

Μια τηλεοπτική συνάντηση που περίμεναν πολλοί πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε την Μαρία Ηλιάκη, με τις δύο παρουσιάστριες να ανταμώνουν ξανά μπροστά στις κάμερες, 11 ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος της επιτυχημένης τους συνεργασίας στην εκπομπή «Δέστε τους».

Η συνάντηση των δύο γυναικών χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση και ζεστασιά, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός νέου στην τηλεοπτική τους σχέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μαρία Ηλιάκη: Δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την Κατερίνα Καινούργιου – Ποιος ήταν ο λόγος;

Οι Κατερίνα Καινούργιου και Μαρία Ηλιάκη είχαν συνεργαστεί για πέντε τηλεοπτικές σεζόν στην εκπομπή «Δέστε τους» στον Alpha. Μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Γιώργο Δάσκαλο, αποτέλεσαν μία από τις πιο ανατρεπτικές και αγαπημένες τηλεοπτικές παρέες της μεσημεριανής ζώνης, αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό στίγμα.

«Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα. Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι και η πανσέληνος σήμερα και είμαι ευσυγκίνητη», πρόσθεσε με την σειράς της η Μαρία Ηλιάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι δύο παρουσιάστριες μοιράστηκαν αναμνήσεις από την κοινή τους πορεία, ενώ αναφέρθηκαν με αγάπη στα χρόνια που πέρασαν μαζί, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός λόγος που σταμάτησαν να μιλάνε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: