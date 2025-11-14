Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τους νονούς της κόρης της – «Τους έχω βρει ήδη» (vid)

Μία τρυφερή αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», με αφορμή τις δηλώσεις των δημοσιογράφων Χρήστου Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί σχέση με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναφέρθηκε στα μελλοντικά της σχέδια.

Συγκεκριμένα, η αρουσιάστρια αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα αποκτήσει το μωράκι της, έχει ήδη βρει τους νονούς για την κόρη της.

«Έχω βρει νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Είναι Ελληνίδα αλλά δεν ζει στην Ελλάδα. Δεν θα το πω ακόμα, να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ φίλη μου και ετοιμάζουμε και κάτι πολύ ωραίο», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Τα κιλά που έχει πάρει στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της

«Μην με δείχνεις από πίσω, γιατί είμαι πάλι ξεκούμπωτη. Δεν μου κλείνουν οι φούστες, γι’ αυτό βάζω τα μικρόφωνα. Αυτή η φούστα είναι medium και η στυλίστρια μου ήθελε να μου φέρει το large αλλά εγώ δεν θέλω ακόμα να βάλω large, είναι νωρίς ακόμα. Large θα βάλω στον 8ο μήνα. Για τους μήνες μου έχω πάρει αρκετά κιλά, αλλά δεν πειράζει», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.