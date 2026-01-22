Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για την περίοδο της λοχείας – «Δεν θα λείψω μόνο 15 μέρες»

Το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στην επικείμενη περίοδο της λοχείας της και τον χρόνο αποχής από την τηλεόραση. Η παρουσιάστρια, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στα καθήκοντά της μόλις 15 ημέρες μετά τον τοκετό.

Η ίδια τόνισε πως επιθυμεί να αφιερώσει ουσιαστικό χρόνο στην κόρη της, τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και επεσήμανε πως ο Alpha στηρίζει απόλυτα την απόφασή της για αυτή την προσωρινή απουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στην εκπομπή της – «Είχα μια σημαντική εξέταση, όλα πήγαν καλά»

«Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα… εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά είδες η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγανε εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει».

«Είμαι και λίγο παραδοσιακή… Έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”. Το μήνα μου θα τον πάρω. Μετά εκτίθεσαι και πολύ… Τα βλέπω διαφορετικά», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: