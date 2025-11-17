Μια κίνηση της Κατερίνας Καινούργιου στα social media απέναντι σε δύο πρώην συνεργάτες της, τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα, έγινε αιτία να δημιουργηθεί νέο τηλεοπτικό θέμα, με τους δύο παρουσιαστές να απαντούν on camera.

Το ζευγάρι, μετά το τέλος της δεύτερης εκπομπής τους, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το γεγονός ότι η Κατερίνα Καινούργιου τους έχει κάνει μπλοκ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα, αν και αιφνιδιάστηκαν από την ερώτηση, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και απάντησαν με έναν μάλλον προσγειωμένο τόνο, αποφεύγοντας τις υψηλές εντάσεις.

«Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό. Δεν ξέρω καν τι είναι μπλοκ. Δεν έχω κάνει ποτέ μπλοκ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο στα social, τι θέλει να δείξει ο άλλος; Η ζωή δεν είναι στα social, η ζωή είναι εκεί έξω, να τη χαιρόμαστε όλοι», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Και συμπλήρωσε: «Αν κάτι σε ενοχλεί που για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Το θεωρώ έξω από εμένα όλο αυτό. Έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Είναι έξω από εμένα».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: