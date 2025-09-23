Κατερίνα Γκαγκάκη: «Ο ΑΝΤ1 καλά θα κάνει να κρατήσει την Καραβάτου – Ήταν εξαιρετική το καλοκαίρι»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star!» μίλησε το πρωί της Τρίτης (23.09) η διευθύντρια επικοινωνίας του Open, Κατερίνα Γκαγκάκη.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, τις νέες παραγωγές που φέρνει στο Open ο Νίκος Κοκλώνης και την νέα εκπομπή του Θανάση Πάτρα.

«Η ενημέρωση στο Open πάει εξαιρετικά! Ο Λάμπρος με την Ιωάννα ξεκίνησαν πολύ ευχάριστα, τους χάρηκα και το καλοκαίρι και πάμε για τα επόμενα. Δεν θα σας πω τι θα δούμε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα. Πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε διάφορα.

Όταν δεν υπάρχει επιβεβαίωση, πρέπει να είμαστε διστακτικοί. Πολλές φορές είπαμε ότι γίνεται μια διαδικασία να διατηρηθεί η ζώνη της εκπομπής του Θανάση Πάτρα. Θα είναι μια ωραία ψυχαγωγική εκπομπή», ανέφερε η διευθύντρια επικοινωνίας του Open.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Γκαγκάκη αναφέρθηκε στην Ελένη Τσολάκη. «Αγαπώ πολύ την Ελένη Τσολάκη, είναι αμήχανο να βρεις μια δυσκολία για τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι που ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε στην τηλεόραση. Καλά θα κάνει ο ΑΝΤ1 να κρατήσει την Κατερίνα Καραβάτου, ήταν εξαιρετική το καλοκαίρι», σημείωσε.