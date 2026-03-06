J2US: Αύριο το 3ο live του λαμπερού μουσικού show – Tα τραγούδια, ο guest κριτής & οι εκπλήξεις

Το J2US επιστρέφει αυτό το Σάββατο με το τρίτο του live, υποσχόμενο μια βραδιά γεμάτη λάμψη και εντυπωσιακές ερμηνείες από τα αγαπημένα ζευγάρια. Ο Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει ένα εκρηκτικό τηλεοπτικό πάρτι με εκπλήξεις στην κριτική επιτροπή και τραγούδια που αναμένεται να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν το κοινό.

Όλα όσα θα δούμε στο 3ο live

Το πιο λαμπερό, εκρηκτικό και ξεσηκωτικό πάρτυ της ελληνικής τηλεόρασης, το J2US, έρχεται αυτό το Σάββατο με διάθεση στα ύψη, δυνατές ερμηνείες, αλλά και εκπλήξεις που μας παρασύρουν στη χαρά και τον ρυθμό του!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό μια Κυρία της υποκριτικής – και όχι μόνο, που κάθεται αυτό το Σάββατο στη θέση του guest κριτή. Η υπέροχη Μίρκα Παπακωνσταντίνου παίρνει θέση στην κριτική επιτροπή και χαρίζει τη ζεστασιά, το δικό της ξεχωριστό χιούμορ και τη χειμαρρώδη της προσωπικότητα στη βραδιά.

Και όπως πάντα, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή παρακολουθούν κάθε εμφάνιση και ανεβάζουν τον πήχη με τις εύστοχες παρατηρήσεις και τη βαθμολογία τους.

Δυναμική είσοδο κάνει στο show ο αγαπημένος Stan που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες, ως παρτενέρ της Μαίρης Αργυριάδου, φέρνοντας μαζί του τον χαρακτηριστικό του ήχο, την ενέργεια και τη σκηνική παρουσία που πάντα ξεσηκώνει το κοινό.

Η βραδιά αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα με την παρουσία του βελούδινου Κώστα Χατζή, σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και αυθεντικότητα, ενώ ένα εκρηκτικό live performance από τον Θοδωρή Φέρρη θα μας κάνει να ανεβάσουμε την ένταση.

Παράλληλα, για πρώτη φορά οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη σκηνή σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη που αναμένεται να μας χαρίσει δυνατές και συγκινητικές στιγμές.

Τα ζευγάρια του J2Us επιστρέφουν στη σκηνή με νέα τραγούδια, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, έτοιμα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να διεκδικήσουν μια θέση στην καρδιά του κοινού, αλλά και να στηρίξουν έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φιλανθρωπική ευαισθησία του J2US είναι γνωστή. Και φέτος, η ψήφος του κοινού αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μέρος των εσόδων από την τηλεφωνική ψηφοφορία θα διατεθεί για τους σκοπούς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΣΤΟΡΓΗ».

Tα τραγούδια του 3ου live:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ – STAN

«Αναστατώνομαι» – Κατερίνα Στανίση

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ – ΞΕΝΙΑ ΒΕΡΡΑ

«Που ’σαι Θανάση» – Γιώργος Ζαμπέτας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MARY VITINAROS – STEVE PROVIS

«Μη Ρωτάς τους Άλλους» – Κατερίνα Λιόλιου

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ – SHAYA

«Δαίμονες» – Άννα Βίσση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ – ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ

«Livin’ La Vida Loca» – Ricky Martin

DJ DELEASIS -ΕΦΗ ΘΩΔΗ

«Ένας Τούρκος στο Παρίσι» – Λαυρέντης Μαχαιριτσας – Μπάμπης Στόκας

GIO K. – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ

«Το Δηλητήριο» – Βασίλης Καρράς & Κωνσταντίνα

ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΟΣΗΣ

«Έρωτας Μεγάλος» – Μάκης Χριστοδουλόπουλος & Λίτσα Διαμάντη

ΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ – ΦΑΙΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

«Επιμένω» – Χρήστος Κυριαζής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΜΑΤΙΝΑ ΖΑΡΑ

«Σε Θέλω» – Σάκης Ρουβάς

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ – ΔΑΝΙΕΛΑ ΧΑΤΖΗ

«Να λοιπόν γιατί σ’ αγάπησα» – Γιάννης Πάριος

ΧΑΡΑ ΤΣΙΩΛΗ – ΣΤΑΘΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Το Πρωί Με Ξυπνάς Με Φιλιά» – Σοφία Βέμπο

Ανανεωμένα ντουέτα, νέες ισορροπίες και απρόβλεπτες στιγμές συνθέτουν ένα Σάββατο γεμάτο μουσική, ρυθμό και χαρά.

Και αυτό το Σάββατο η μουσική έχει τον πρώτο λόγο!

Το J2US δεν είναι απλώς ένα show. Είναι το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα.

Δείτε παρακάτω το trailer: