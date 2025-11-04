Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Γενέθλια στο πλατό του «Κοινωνία Ώρα Mega» – Η έκπληξη από τη σύζυγό του

Με μία θερμή έκπληξη ξεκίνησε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τρίτης (4 Νοεμβρίου), καθώς ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, γιόρτασε τα γενέθλιά του στο στούντιο, λαμβάνοντας τις ευχές των συνεργατών του.

Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν στο πλατό έκανε την εμφάνισή της η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, την οποία συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τον αγαπημένο της.

«Είσαι η απόδειξη πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, κι εσύ τον κάνεις να μοιάζει κουλ», έγραφε το μήνυμα της συζύγου του.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, οι συνεργάτες του Ιορδάνη Χασαπόπουλου τον αιφνιδίασαν με τη λιτή, αλλά γεμάτη αγάπη, τούρτα-έκπληξη, κάνοντας τη διάθεση στο στούντιο εορταστική από νωρίς.

«4 του Νοέμβρη σήμερα και ποιος γιορτάζει, ρε παιδιά; Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε! Βάλτε και τα πυροτεχνήματα!», είπε χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Κλείνω τα 62 και μπαίνω στα 63. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και να γιορτάζει τα γενέθλιά του με υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, που μας δίνει δραστηριότητα», είπε από την πλευρά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.