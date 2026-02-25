Ιωάννα Μαλέσκου: «Με τόσες αλλαγές που συμβαίνουν τηλεοπτικά κοιτάζω να είμαι προσγειωμένη – Θα έκανα ενημερωτική εκπομπή»

Για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί και σε εκπομπή με ενημερωτικό προσανατολισμό. Οι δηλώσεις της έγιναν μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποιο επαγγελματικό πεδίο που να τη φοβίζει, ούτε ακόμη και η ενημέρωση, επισημαίνοντας: «Απολαμβάνω κάθε συνεργασία μου. Οφείλω ως επαγγελματίας να φέρω εις πέρας ότι αναλαμβάνω και πάντα ότι δυσκολία και να υπάρχει, βλέπω τη φωτεινή πλευρά. Γυρνάω κάθε φορά σπίτι μου πλήρης και ήρεμη.

Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει κάτι. Σημασία έχει να σου ανατεθεί κάτι. Αν δεν σου προταθεί, τι να συζητάω; Είμαι Open σε όλα», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τα σχόλια που αφορούν τις σχέσεις της με τους συνεργάτες της, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στη σχετική φημολογία. Όπως ανέφερε: «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Είμαστε μια χαρά κι έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας. Είναι όλα καλά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της, χωρίς να επηρεάζεται από όσα λέγονται: «Δεν με στενοχωρεί τίποτα, κάνω τη δουλειά μου και τα έχω καλά με τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Με το ζόρι να βγάζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κουραστικό», πρόσθεσε.