Happy Day: Χαμός με Μεσσαροπούλου & Βερύκιο – «Τι λες, κυρία μου; Βάλε το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί»

Ένταση που θύμισε πολιτικό talk show επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (17/12) στο πλατό της εκπομπής του «Happy Day». Η παρουσίαση της νέας μεγάλης δημοσκόπησης του ALPHA για τις επιδόσεις της Κυβέρνησης στάθηκε η αφορμή για μια σφοδρή λεκτική σύγκρουση ανάμεσα στην Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Δήμο Βερύκιο, με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα στον αέρα της εκπομπής.

Ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ τους

«Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεύτερον, συσχετίζεις δύο πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Η δημοσκόπηση έχει στοιχεία που είναι μέχρι την Κυριακή», σχολίασε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο Δήμος Βερύκιος της απάντησε έξαλλος: «Τι λες, κυρία μου, που δεν έχουν σχέση; Έχουν και παραέχουν! Ποια Κυριακή, μωρέ, τώρα τι λες; Βάλε το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί! Εγώ λέω άλλο πράγμα!».

«Συγγνώμη, τι έχεις πάθει; Μπορώ κι εγώ να αρχίσω να φωνάζω και να πάθω υστερία! Θα δέχεσαι την άποψή μου όπως εγώ δέχομαι τη δική σου!», ανταπάντησε η δημοσιογράφος στον συνάδελφό της.

«Δεν μ’ αφήνει κανένας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου! Και η μία εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών λέει το μακρύ και το κοντό του!», είπε στο τέλος ο Δήμος Βερύκιος.

Παρά τις προσπάθειες της Σταματίνας Τσιμτσιλή να επαναφέρει την ψυχραιμία στο πλατό, η κατάσταση παρέμεινε εκτός ελέγχου για ώρα, μέχρι το κλείσιμο της ενότητας. Στο τέλος, ο Δήμος Βερύκιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Τίνα Μεσσαροπούλου για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε.