Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική αναφορά στην μητέρα του στο «The 2night show» (vid)

Η επιστροφή του «The 2Night Show» στους τηλεοπτικούς δέκτες το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου επεφύλασσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του.

Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα αφιερωματικό βίντεο για τη μητέρα του παρουσιαστή, την κυρία Κική, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σηματοδοτώντας μια διαφορετική και βαθιά ανθρώπινη έναρξη.

Η αναφορά στην απώλεια της μητέρας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς συγκινημένος, εξήγησε πως η απουσία της εκπομπής από το πρόγραμμα την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη οφειλόταν στην κρισιμότητα της κατάστασης, ευχαριστώντας παράλληλα τη διοίκηση του ΑΝΤ1 για την κατανόηση και την άδεια που του παραχωρήθηκε ώστε να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του τις δύσκολες εκείνες ώρες.

«Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συνεργάτες μου για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε απ’ τη ζωή πριν από λίγες μέρες και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μας είδατε την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε εκπομπή, καθώς ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος αυτής της ιστορίας, με την κυρία Κική», είπε αρχικά.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τα τόσα μηνύματα. Έχω μιλήσει για το θέμα της μητέρας μου. Τα τελευταία δύο χρόνια πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ παράξενο για τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή, από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται άλλο, αλλά από την άλλη όταν αυτό συμβαίνει, τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Τώρα έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα. Το νορμάλ είναι να αποχαιρετούν τα παιδιά τους γονείς και όχι γονείς τα παιδιά», συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

