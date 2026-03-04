Grand Hotel – Τετάρτη (4/3): Ο Ρήγας απειλεί την Κυβέλη ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στα παιδιά της

Στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel» (Τετάρτη 4/3), οι ισορροπίες κλονίζονται ανεπανόρθωτα καθώς ο Ρήγας αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί απέναντι στην Κυβέλη. Εκείνος την απειλεί ανοιχτά πως θα αποκαλύψει την κρυφή τους σχέση στα παιδιά της, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη που μπορεί να διαλύσει οριστικά την οικογενειακή τους γαλήνη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη και θυμωμένη με τον Άρη, που δεν της είχε αποκαλύψει όσα γνώριζε για τον Αλέξανδρο και την αδελφή της, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε για την αλήθεια όσο πίστευε ότι ο Πέτρος ήταν νεκρός…

Ο Χρόνης προσπαθεί να αποδείξει την αλήθεια για την Ελένη και την πλεκτάνη εναντίον του Νικόλα, με τον Κονδύλη να μπαίνει πάντα στη μέση και να τον εμποδίζει.

Απελπισμένη η Σοφία ειδοποιεί τον Αλέξανδρο πως ο Ιάσωνας την απειλεί να αποκαλύψει όλα όσα του είχε εκμυστηρευτεί στις συναντήσεις τους.

Άναυδη μένει η Κυβέλη όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη. Καταλαβαίνει πως υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ τους, όσον αφορά την ιστορία του Νικόλα. Ο Ρήγας δεν το αφήνει έτσι, όμως, και ζητάει από τον Σαλαμπάση να βρει άμεσα λύση στο πρόβλημα…

Δείτε παρακάτω το trailer: