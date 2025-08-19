Grand Hotel – Άρης Δανέζης: Γνωρίστε τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί ο Δημήτρης Κίτσος στο νέο κύκλο

Ο δεύτερος κύκλος της πολυαναμενόμενης σειράς «Grand Hotel» φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο, μυστηριώδη χαρακτήρα που είναι έτοιμος να ανατρέψει τις ισορροπίες και να προσθέσει ακόμα περισσότερο σασπένς στην πλοκή. Ο λόγος για τον Άρη Δανέζη, έναν ρόλο που ενσαρκώνει με το ιδιαίτερο ταλέντο του ο Δημήτρης Κίτσος.

Ο Άρης Δανέζης κάνει «check in» στο πολυτελές ξενοδοχείο με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Σύμφωνα με την ταυτότητά του, πρόκειται για έναν δημοσιογράφο από τη Σμύρνη, ο οποίος φέρει στις πλάτες του ένα βαρύ παρελθόν.

Λόγω μιας οικογενειακής τραγωδίας, ο Άρης είχε καταταχθεί κρυφά στο Μακεδονικό Μέτωπο, με αποτέλεσμα όλοι να τον θεωρούν νεκρό.

Τώρα, ο Άρης επιστρέφει ως επενδυτής και σωτήρας του Grand Hotel. Φτάνει με μια δυναμική παρουσία, γοητευτικός και θαρραλέος, αλλά παράλληλα περιβάλλεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Ο κρυφός του σκοπός δεν είναι άλλος από την αναζήτηση της δικαιοσύνης, με κάθε κόστος.

Το κίνητρό του αυτό τον καθιστά έναν χαρακτήρα-κλειδί στη νέα σεζόν. Ωστόσο, η πορεία του αναμένεται να αλλάξει ριζικά όταν θα έρθει αντιμέτωπος με το σημείο καμπής της ζωής του: τον έρωτα για την Αλίκη.

Η σχέση του με την Αλίκη θα αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πλοκής, καθώς ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιλογή ανάμεσα στην προσωπική του αποστολή και στα συναισθήματά του.