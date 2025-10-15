GNTM: Αυτοί είναι οι 19 διαγωνιζόμενοι που μπαίνουν στο σπίτι του ριάλιτι μόδας

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, μετά από δύσκολα και απαιτητικά challenges, 10 κορίτσια και 9 αγόρια, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του εντελώς ανανεωμένου, πιο σύγχρονου από ποτέ, γεμάτο glamour και ομορφιά GNTM 2025, με έναν και μόνο στόχο: την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων!

Τα 10 κορίτσια

Μιλένα Αντύπα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μιλένα είναι 22 ετών, επαγγελματίας μοντέλο και συνεργάζεται με πρακτορείο στην Ελλάδα. Παράλληλα σπουδάζει Διοίκηση Τουρισμού και έχει εργαστεί ως αεροσυνοδός για δύο χρόνια. Κάνει γυμναστική σε καθημερινή βάση και έχει μάθει να λειτουργεί με πειθαρχία και συγκέντρωση, ακόμα και υπό πίεση. Συμμετέχει στο GNTM 2025 με στόχο να εξελιχθεί, να ξεχωρίσει και να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν κυνηγάει απλώς το όνειρό της, το χτίζει βήμα -βήμα, με στοχοπροσύλωση, σκληρή δουλειά και πίστη στον εαυτό της.

Ειρήνη Βασιλειάδου

Η Ειρήνη είναι 20 ετών και σπουδάζει στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ. Λατρεύει τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής και ασχολείται ενεργά με τον στίβο, το τρέξιμο, τη γυμναστική και το σκι, δραστηριότητες που θεωρεί ότι τη χαρακτηρίζουν ως δυναμική και πειθαρχημένη προσωπικότητα. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε πρακτορείο μοντέλων και τους τελευταίους μήνες δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modelling.

Η συμμετοχή της στο GNTM 2025 είναι συνειδητή, καθώς το βλέπει ως μια μοναδική εμπειρία γεμάτη προκλήσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και δηλώνει ότι μπαίνει στο διαγωνισμό με ξεκάθαρο στόχο, να κερδίσει.

Ραφαηλία Ζυγκιρίδη

Η Ραφαηλία είναι 22 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο τελευταίο έτος στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αδημονεί να κρατήσει το πτυχίο στα χέρια της. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το modelling τα τελευταία δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα για να εξελιχθεί περισσότερο στον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπαιζε για χρόνια volley και αυτό την οδήγησε στο να τελειώσει σχολή διαιτησίας πάνω στο άθλημα. Έχει αδυναμία στον μπαμπά της και βρίσκεται στο GNTM 2025 για να τον κάνει περήφανο. Της αρέσουν τα πρωτότυπα και δημιουργικά concepts που ξεχωρίζουν και που δύσκολα συναντάς εκτός GNTM, γι’ αυτό και δηλώνει παρούσα!

Μιχαελα Κράβαρικ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μιχαέλα είναι 28 ετών, μεγάλωσε σε μια οικογένεια αθλητών volley και ασχολείται επαγγελματικά με το modelling. Πέρα από τα ταξίδια, που κάνει λόγω της δουλειάς της, λατρεύει να γυρίζει τον κόσμο και να γνωρίζει νέες κουλτούρες. Στον ελεύθερο της χρόνο απολαμβάνει να ζωγραφίζει, να διαβάζει βιβλία, να παίζει volley φυσικά και γενικά να κάνει διάφορα ήδη γυμναστικής. Η Μιχαέλα βρίσκεται στο GNTM 2025 για να πετύχει τους καινούριους στόχους της και να αποδείξει πως μπορεί να φτάσει πολύ μακριά στον χώρο της μόδας.

Αγγέλικα Κύρου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 20χρονη Αγγέλικα ασχολείται με το modelling από 15 ετών. Έχει συνεργαστεί με περιοδικά, καταλόγους ρούχων και κοσμημάτων. Παράλληλα σπουδάζει υποκριτική, καθώς πάντα τη μάγευε να μπαίνει σε ρόλους. Γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία, μεγάλωσε στην Κέρκυρα και δηλώνει πως ανήκει παντού, γιατί «όπου κι αν βρεθώ, ξεχωρίζω». Έρχεται στο GNTM 2025 ως ένα μοντέλο petite που αξίζει να φανεί, να σπάσει τα στερεότυπα και να πάει μακριά. Το μότο της είναι: «Born to shine, not to feel.»

Άννα Μιχαηλίδου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άννα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι 21 ετών. Ασχολείται με το modelling επαγγελματικά, καθώς είναι ένας χώρος που την εκφράζει και την εμπνέει. Το ίδιο συμβαίνει και με το βόλεϊ, με το οποίο ασχολείται εξίσου επαγγελματικά και έμαθε τι σημαίνει πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα και μαχητικότητα. Πιστεύει ότι η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό την έμαθε να μην τα παρατάει, ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Νιώθει πως είναι ένα άτομο με αυτοπεποίθηση, κοινωνική, με θετική ενέργεια, αλλά και πείσμα για να πετύχει τους στόχους της. Το GNTM 2025 είναι το ξεκίνημα για να χτίσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και δηλώνει ότι θέλει να ξεχωρίσει με την προσωπικότητά της και να αποδείξει ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι το τέλος.

Ελένη Ορκοπούλου

Η Ελένη είναι 23 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και μένει στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια. Ασχολείται επαγγελματικά με το modelling και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στα Τουριστικά / Ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Είναι μια δυναμική και κοινωνική προσωπικότητα, με πολλή ενέργεια και δημιουργικότητα. Αγαπά την επαφή με τον κόσμο και πιστεύει στη δύναμη των εμπειριών. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με το volley και το pilates. Έρχεται στο GNTM 2025 για να δοκιμάσει τις ικανότητές της και να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα για τη μόδα. Το μότο της είναι: «Ο,τι γράφει, γιατί εμπιστεύομαι τη ροή της ζωής».

Χριστίνα Περούλη

Η Χριστίνα είναι 20 ετών και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Έχει δουλέψει ερασιτεχνικά ως μοντέλο. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο δυναμικός της χαρακτήρας και η έντονη επιθυμία της να πάει μπροστά. Τελείωσε τις σπουδές της στην αθλητική δημοσιογραφία, καθώς λατρεύει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και την Formula1. Άλλα της χόμπι είναι το live streaming και το gaming.

Στο GNTM 2025 έρχεται για να ενταχθεί άμεσα στο χώρο της μόδας και να εκφράσει τη δημιουργική, δραστήρια πλευρά της. Η φράση που χρησιμοποιεί συνέχεια είναι το «Ρε αγάπηηηη…»

Ξένια Τσίρκοβα

Η Ξένια είναι 24 ετών και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα τον τελευταίο χρόνο για να ακολουθήσει το όνειρό της στη μόδα. Έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, κάτι που της έχει διδάξει πειθαρχία, έκφραση, αλλά και ευγενή άμιλλα, δίπλα σε άλλους που προσπαθούν να αποδώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Μπαίνει στο GNTM 2025 γιατί νιώθει πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αφήσει το δικό της σημάδι στην ελληνική μόδα. Είναι αποφασισμένη να επενδύσει στον εαυτό της, να δοκιμάσει τα όριά της, να εξελιχθεί και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Για εκείνη το GNTM 2025 δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας στη καριέρα, αλλά και στη ζωή της.

Γιασμίν Φράι

H Γιασμίν είναι 21 ετών και έχει σπουδάσει αισθητικός. Παρόλο που ειδικεύεται σε θέματα ομορφιάς, τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε κέντρο αναρρίχησης. Στον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνει να πηγαίνει γυμναστήριο και να φροντίζει τη φυσική της κατάσταση. Είναι εντελώς ερασιτέχνης στον χώρο της μόδας, ωστόσο την ενθουσιάζουν οι νέες προκλήσεις.

Έρχεται στο GNTM 2025 γιατί απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα, να δοκιμάζει τα όριά της και θέλει να αποδείξει πως με θέληση και προσπάθεια μπορεί να πετύχει κανείς τα πάντα.

Τα 9 αγόρια

Μιχάλης Κούτρης

Ο Μιχάλης κλείνει τα 19 του χρόνια μέσα στο GNTM 2025. Από παιδί βρίσκεται σε μια πισίνα. Κι αυτό γιατί παίζει πόλο χρόνια, καθώς έχει πρότυπο τον πατέρα του, που ήταν αθλητής. Εκτός από τον αθλητισμό, σπουδάζει Οικονομικά στο ΠΑΠΕΙ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καμία επαφή με τον χώρο του modelling, παρόλο που φαίνεται να έχει τα προσόντα και να του το προτείνουν συχνά. Έρχεται, λοιπόν, στο GNTM 2025 για να δείξει και αυτό το ταλέντο του. Το μότο του είναι: «Στα δύσκολα κολυμπάμε!».

Μιχάλης Μίγκλης

O Μιχάλης κατάγεται από την Κάρυστο και είναι 20 ετών. Ασχολείται πολλά χρόνια ερασιτεχνικά με το πόλο και σπουδάζει στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Ασχολείται με τον χώρο του modelling τον τελευταίο χρόνο και έχει ενταχθεί στο δυναμικό ενός πρακτορείου στην Αθήνα, έχοντας καταφέρει να «κλείσει» αρκετές δουλειές.

Είναι λακωνικός και μετρημένος και το GNTM 2025 θα είναι για αυτόν και μία προσωπική πρόκληση. Ελπίζει μέσω του διαγωνισμού να μάθει από τους καλύτερους, να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα και να του δοθεί η ώθηση που χρειάζεται προς την κορυφή.

Αναστάσιος Νταρλαγιάννης

Ο Αναστάσιος είναι 20 ετών, κατάγεται από την Κατερίνη, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια μένει στην Αθήνα. Είναι ερωτευμένος με τη μόδα, καθώς τη βλέπει παντού και τη βιώνει κάθε μέρα, παρόλο που ακόμα δεν τον «απασχολεί» επαγγελματικά. Η γυμναστική και συγκεκριμένα η κολύμβηση γεμίζουν τον ελεύθερό του χρόνο γιατί τον κάνουν να νιώθει ελεύθερος.

Επίσης, λατρεύει το διάβασμα. Έρχεται στο GNTM 2025 γιατί ξέρει τι αξίζει. Έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει εδώ και θέλει να δοκιμάσει τα όριά του και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Το μότο του είναι: «Άμα το αγαπάς πολέμα για αυτό!».

Σάββας Ταβουλτσίδης

Ο Σάββας είναι 22 ετών και όταν δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά του χόμπι, βοηθά τους γονείς του στο εστιατόριο που διατηρούν στη Γερμανία. Με χιούμορ δηλώνει «Έχω σερβίρει τόσες Karen, που μπορώ να διαχειριστώ κάθε κακή διάθεση, δράμα ή «μοχθηρό βλέμμα» στο σπίτι του GNTM 2025, με χαμόγελο και eyeliner.

Οι Karen είναι αυτές που λένε «εγώ δεν τρώω τηγανιτά» και μετά ζητάνε πατάτες διπλοτηγανισμένες και δύο κιλά μαγιονέζα. Αν επιβίωσα απ’ αυτές, μπορώ να επιβιώσω και από κάθε photoshoot με φίδια, πάγο ή λάσπη. Bring it on». Κοιτάζεται στον καθρέφτη όχι για να ποζάρει, αλλά γιατί εκεί βλέπει τον νικητή του GNTM 2025. Στον διαγωνισμό έρχεται για να γράψει ιστορία. Δε θεωρεί πως έχει ανταγωνισμό, αλλά αποστολή: να κερδίσει.

Ανέστης Τεντέσκι

Ο Ανέστης είναι 23 ετών και ασχολείται με το modelling τα τελευταία δύο χρόνια. Εκπροσωπείται από πρακτορεία σε Μιλάνο και Μαδρίτη, ενώ σπουδάζει Ιατρική στο

Παρίσι. Στον ελεύθερό του χρόνο παίζει κλασική κιθάρα, με την οποία ασχολείται από τα έξι του χρόνια. Αγαπά εξίσου τη γυμναστική και το μπάσκετ. Στο GNTM 2025 έρχεται για να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες στον χώρο της μόδας, που του αρέσει πολύ.

Έρχεται στον διαγωνισμό με τον μικρότερο αδελφό του με τον οποίο μοιράζεται ένα σύνθημα που λένε συνεχώς στα γαλλικά: «Nous seuls et personne d’autre- Μονάχα εμείς και κανένας άλλος».

Edouardo Τεντέσκι

Ο Edouardo είναι 20 ετών, σπουδάζει International Business και τον τελευταίο χρόνο ασχολείται ερασιτεχνικά με το modelling. Η ενασχόλησή του με το TikTok είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει μόνος του όλες τις εμπορικές δουλειές. Στον ελεύθερό του χρόνο απολαμβάνει να παίζει μπάσκετ, padel και τένις, να περνάει χρόνο με τους φίλους του και φυσικά να γυμνάζεται, κάτι που αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Στο GNTM 2025 συμμετέχει κυρίως για να αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις στον χώρο της μόδας, ένας χώρος που του αρέσει πολύ και τον εκφράζει.

Νάρκισσος Τζιλόπουλος

Ο Νάρκισσος είναι 21 ετών και κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Έχει αποκλειστική σχέση με τη μόδα, καθώς είναι τρόπος ύπαρξης για αυτόν: έχει σπουδάσει το αντικείμενο, έχει δουλέψει και την κουβαλά πάνω του καθημερινά. Νιώθει πως είναι το μέσο του να εκφράσει το ποιος είναι, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει κάτι. Στον ελεύθερό του χρόνο αφοσιώνεται στον ίδιο, στα fashion designs του, αλλά και στην πνευματικότητά του.

Δηλώνει ότι γνωρίζει για το τι προορίζεται και νιώθει την ανάγκη να το μοιραστεί καλλιτεχνικά. Θέλει να σπάσει τα «καλούπια» και να δημιουργήσει μια καινούργια εντύπωση για το τι ζητάει η μόδα στη σημερινή εποχή. Θεωρεί πως ο διαγωνισμός είναι το φινάλε του, μια τελευταία διαδρομή πριν αποχαιρετήσει την Ελλάδα. Το μότο του είναι: «My only challenge is my potential».

Γιώργος Τοκμετζίδης

Ο Γιώργος είναι 24 ετών. Ο πρωταθλητισμός στην κολύμβηση του έμαθε την πειθαρχία, την αφοσίωση και την αντοχή και δίνει μεγάλη σημασία στη διατροφή και στο σώμα του. Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πατρών και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το modelling, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του φωτογραφίσεις, καμπάνιες και editorials.

Παράλληλα, εργάζεται ως υποδοχή σε μαγαζί. Με τη συμμετοχή του στο GNTM 2025 νιώθει ότι κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θέλει να δείξει σε όλη την Ελλάδα ποιος πραγματικά είναι, το ταλέντο, το πάθος και την αξία του, ανοίγοντας για τον εαυτό του νέες προοπτικές στο χώρο του modelling.

Νίκος Τριανταφύλλου

Ο Νίκος είναι 22 ετών, μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από την Ικαρία και την Εύβοια. Είναι απόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, αλλά και Tik Toker με δικό του κανάλι στο YouTube, όπου ανεβάζει vlogs από τα ταξίδια του. Στον ελεύθερό του χρόνο παίζει τένις, γυμνάζεται, ταξιδεύει και μαθαίνει νέες γλώσσες.

Προς το παρόν δεν συνεργάζεται με κάποιο πρακτορείο μόδας, αλλά θέλει πολύ να εξελιχθεί επαγγελματικά, καθώς αγαπά να φωτογραφίζεται και να ποζάρει. Δηλώνει ότι έχει μάθει να κυνηγάει τα όνειρά του και να αγνοεί άτομα και συμπεριφορές που δεν του ταιριάζουν. Το μότο του είναι: «Για να αγαπήσεις τους άλλους πρέπει πρώτα να αγαπάς τον εαυτό σου.»