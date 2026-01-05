Γιώργος Παπαδάκης: Πώς τον τίμησαν και τον αποχαιρέτησαν οι πρωινές εκπομπές – “Ήταν δάσκαλος, κλείνει μία ολόκληρη εποχή” (βίντεο)

Μέσα σε βαρύ κλίμα συγκίνησης κύλησε η πρώτη εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» για το 2026, υπό το βάρος της ξαφνικής απώλειας του Γιώργου Παπαδάκη.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και στις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές, με συναδέλφους και ανθρώπους των ΜΜΕ να λένε το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που επί 34 χρόνια καλημέριζε χιλιάδες οικογένειες από τη μικρή οθόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θεμελιωτής της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στην ελληνική τηλεόραση, που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή 4/1, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

«Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας»

Ιδιαίτερα βαριά ήταν η ατμόσφαιρα το πρωί της Δευτέρας 5/1 πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού να λένε συγκινημένοι το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να σημειώνει:

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», πρόσθεσε εμφανώς συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έφυγε ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου»

Με τη σειρά της, και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, με δάκρυα και λυγμούς αποχαιρέτησε τον αιώνιο παρουσιαστή της εμβληματικής εκπομπής του ΑΝΤ1.

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενους, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε με τρεμάμενη φωνή και πρόσθεσε:

«Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έβγαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο δύσκολο και πως θα το ζήσω. Έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής, έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα», είπε ακόμα.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», κατέληξε η Άννυ Ζιώγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπομπή αφιέρωσε επίσης ένα εκτενές βίντεο-αφιέρωμα στην πολυετή διαδρομή του, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωση του «Καλημέρα Ελλάδα» ως της μακροβιότερης ενημερωτικής εκπομπής.

Επίσης, στο τέλος της εκπομπής προβλήθηκαν στιγμιότυπα από το τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα».

Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει»

Τις προσωπικές του αναμνήσεις από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη μοιράστηκε και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Ο δημοσιογράφος του Action24 βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στο πλατό του “Καλημέρα Ελλάδα” για να περιγράψει όλα όσα θυμάται από τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές στο πλευρό του αείμνηστου δασκάλου του.

«Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κατέβει εδώ στο πλατό, όπως έκανε κάθε μέρα. Ήταν η πρώτη μου “καλημέρα” για 6 ολόκληρα χρόνια. Κατέβηκα στην Αθήνα μόνος, χωρίς την οικογένειά μου. Τον έβρισκα πάντα εδώ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανταλλάσσαμε “καλημέρα”. Με έβαλε κάτω από την “ομπρέλα” του όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ήμουν μαζί του από το 2000 που με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το 2019 με ξαναπήρε και μου ζήτησε να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη, παρότι είχα οικογένεια και παιδιά. “Φώτισε” τα βήματά μου και τον ευχαριστώ. Όταν μας ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την εκπομπή, δεν το πιστεύαμε. Ήταν δύσκολα αλλά ήταν τόσο επαγγελματίας, κάθε μέρα ήταν σαν να ήταν η πρώτη του μέρα. Στην τελευταία εκπομπή προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην “λυγίσει”. Δεν κατάφερε. Και πάλι όμως ήταν με το χαμόγελο. Αυτό μας δίδαξε, αυτό είναι επαγγελματίας» σημείωσε.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τηλεόραση»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα» είπε.

Δημήτρης Οικονόμου: «Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά του»

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να πουν το δικό τους «αντίο» στον μεγάλο δημοσιογράφο.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Με το που μάθαμε για το οξύ έμφραγμα λέγαμε ότι θα τα καταφέρει. Μέσα σε δευτερόλεπτα ήρθε η είδηση ότι εν τέλει δεν τα κατάφερε. Κλείνει μία ολόκληρη εποχή με την απουσία του ενώ ήδη είχε κλείσει ο κύκλος στη δουλειά του όταν αποχώρησε από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Έφυγε τη στιγμή που θα έλεγε κανείς πως αυτός ο άνθρωπος θα ξεκουράζονταν και θα ταξίδευε» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή του από το “Καλημέρα Ελλάδα”», σχολίασε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Ο Γιώργος ήταν στεναχωρημένος με την αποχώρησή του. Το καλοκαίρι κάναμε για ακόμη μία φορά διακοπές στη Νάξο, συζητήσαμε πολύ. Δεν μπορούσε να μην κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι ένα σαράκι, σε τρώει και την τρως. Ήταν τρελά ερωτευμένος με την δουλειά του, η ζωή του ήταν ταυτισμένη με την δουλειά του. Ήταν στεναχωρημένος αλλά και ανακουφισμένος που θα είχε χρόνο να περάσει με την σύζυγό του και τα παιδιά του. Τώρα ήρθε η μεγάλη απώλεια, είναι αναντικατάστατος» συνέχισε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Είχε μία ευλογία που την είχαν ελάχιστοι. Έκλεισε τον εργασιακό και τον βιολογικό του κύκλο με πάνδημη αναγνώριση και σεβασμό. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο Γιώργος της διπλανής πόρτας, το κέρδισε. Αποχαιρετούμε με σεβασμό τον άνθρωπο που εξυπηρέτησε τον χώρο του με αξιοπρέπεια, ένταση, πάθος. Όλα αυτά τον χαρακτήριζαν, αγαπούσε τα παιδιά του» πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

Μάνος Νιφλής: «Με το που λες ότι θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!»

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς αποχαιρέτησαν σήμερα τον σπουδαίο δημοσιογράφο μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

«Όλοι οι Έλληνες κάτι έχουν να πουν για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δημοτικό, γυμνάσιο, πριν φύγουμε για το σχολείο, βλέπαμε Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ανατριχιαστική η στιγμή, όταν κλήθηκα για πρώτη φορά στην εκπομπή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε μένα άνοιξε έναν δρόμο ο Γιώργος Παπαδάκης για το μπροστά στην τηλεόραση. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή του, άρχισαν να μου γίνονται προτάσεις. Και του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. Είναι το γαμ… το! Μετά από 34 χρόνια, λες ότι τώρα θα ξεκουραστώ… Και με το που λες ότι θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!», είπε ο Μάνος Νιφλής και πρόσθεσε:

«Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που βλέπετε, έχουν περάσει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην κυριολεξία έχει μπει σε όλα τα σπίτια, έχει γίνει μέρος της κάθε οικογένειας. Τον ευχαριστεί όλη η πρωινή ζώνη, τον ευχαριστούμε για όλα… Είναι μεγάλο κεφάλαιο, όταν φεύγεις, όλοι οι συνάδελφοί σου να λένε τα καλύτερα και να σε ευχαριστούν γιατί υπήρξες στη δουλειά αυτή και υπήρξες στο χώρο αυτό».

Λιάγκας: «Έβλεπα μια στεναχώρια»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είπε μεταξύ άλλων στην έναρξη της εκπομπής: «Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο μάς συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα. Ήταν ο άνθρωπος -τώρα μπορώ να το πω- που προσπαθούσε να με πείσει πως είμαι ο διάδοχός του».

«Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο, που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει. Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του», πρόσθεσε.

Τα συλλυπητήρια από την παρέα του «Νωρίς – Νωρίς»

Σε κλίμα βαθιάς αμηχανίας ξεκίνησε η εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη να αναφέρονται στον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Παπαδάκη.

«Σήμερα ξεκινάμε λίγο πιο μουδιασμένα, λίγο πιο ήρεμα… γιατί, όπως προφανώς θα ξέρετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης χθες, ξαφνικά. Είναι μια δυσάρεστη είδηση που όλους μας εξέπληξε και μας βρήκε μουδιασμένους», είπε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης.

«Νομίζω ότι είναι μία αμήχανη μέρα σήμερα για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην τηλεόραση, τους τεχνικούς, τους παρουσιαστές, όλους. Είναι από τις ειδήσεις που τις διαβάζεις και λες: αποκλείεται. Ο Γιώργος Παπαδάκης μας ήξερε και τους ήξερε όλους, είχαμε συνυπάρξει μαζί του λίγο ή πολύ σε ένα καμαρίνι, σε ένα ασανσέρ. Ήταν ένας πολύ γλυκός, πολύ δοτικός άνθρωπος», δήλωσε η Μαρία Ηλιάκη.

«Βαθιά ευγενής με εξαιρετικό χιούμορ και πάντα μια καλή κουβέντα. Καλό ταξίδι», συμπλήρωσε ο Κρατερός Κατσούλης για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Φαίη Σκορδά: «Το λέμε και δεν το πιστεύω»

Η Φαίη Σκορδά και η πρωινή παρέα της εκπομπής της, Buongiorno, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται συγκινημένη στον θάνατό του.

«Έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσίαζε για 34 χρόνια, χθες έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 74 ετών από οξύ έμφραγμα.

Για να πω την αλήθεια, το λέμε και εγώ δεν το πιστεύω. Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί. Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Όταν βγήκε η είδηση αρχικά για το έμφραγμα είχα την ελπίδα ότι θα γίνει καλά. Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε και η είδηση του θανάτου. Είναι αδόκητος αυτός ο θάνατος», σημείωσε με τη σειρά του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.