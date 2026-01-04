Γιώργος Παπαδάκης: Η στιγμή που λύγισε αποχαιρετώντας το «Καλημέρα Ελλάδα» (Βίντεο)

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε ανεξίτηλα χαραγμένο το όνομά του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την οποία και παρουσίαζε επί 34 χρόνια.

Ο σπουδαίος δημοσιογράφος λίγους μήνες πριν πεθάνει, είχε αποχαιρετήσει το κοινό του σε μια συγκινητική στιγμή, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατεί τα δάκρυα του.

“Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα ενός ανθρώπου. Είναι εύκολο να συγκινηθείς, είναι σαν να έχουμε ένα κουμπάκι και το πατάμε…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, στους συνεργάτες, φίλους, αδέρφια μου που με ανέχτηκαν αυτά τα χρόνια με την επιμονή μου, τις εμμονές μου και την αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό απέναντί τους” ανέφερε ο Γιώργος Παπαδάκης και πρόσθεσε:

“Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που με κάνατε όχι να νιώσω σημαντικός, αλλά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας την οποία ανοίγατε για να με βάζετε στο σπίτι σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στον ΑΝΤ1, Θοδωρή (σ.σ. Κυριακού) ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε για να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά… δεν θα χαθούμε”.