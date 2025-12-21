Γιώργος Μαζωνάκης: Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υποβάλλει μηνύσεις σε τέσσερα πρόσωπα

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθούν μηνύσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο τελευταίος εις βάρος του για ασέλγεια.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που, όπως υποστήριξε, βίωνε την περίοδο της συνεργασίας τους.

«Επηρέαζε την ψυχική μου υγεία. Πήγαινα στη δουλειά με πρησμένο στομάχι. Ήξερα ότι θα έπρεπε να αποφεύγω καταστάσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είχε τη στήριξη συναδέλφων του.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, γνωστοποίησε ότι στην υπόθεση έχει προκύψει και νέος μάρτυρας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόσωπο «κομβικής σημασίας», το οποίο δεν ανήκει στο περιβάλλον του καταγγέλλοντος, αλλά σε εκείνο του καταγγελλόμενου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι ο τραγουδιστής προτίθεται να κινηθεί νομικά το αργότερο έως την επόμενη Τετάρτη. «Είναι δυνατός και έτοιμος να τα αντιμετωπίσει όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε δηλώσει στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ»: «Δεν λέω ψέματα, οπότε δεν έχω λόγο να αγχωθώ. Δεν έκανα λάθος που μίλησα. Εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν όσα έζησαν. Η αλήθεια πάντα κερδίζει».