Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είναι σίγουρα ένας από τους κορυφαίους διαγωνιζόμενους του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’ m a Celebrity… Get Me Out Of Here». Στην πιο πρόσφατη του δοκιμασία, μάλιστα, δέχθηκε επίθεση από έναν παπαγάλο κι ένα φλαμίνγκο.

Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία που έπρεπε να περάσει, ήταν φορώντας μια κούτα στο κεφάλι, προκειμένου να περιορίζει την όρασή του, να διασχίσει ένα δωμάτιο και να βρει διακόπτες προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Φαίνεται όμως πως τα εμπόδια της δοκιμασίας ήταν αρκετά για να τον δυσκολέψουν, αφού ο Πάτρικ Ογκουνσότο αυτή τη φορά δέχθηκε πρώτα επίθεση από έναν παπαγάλο κι έπειτα από ένα φλαμίνγκο, το οποίο τον τσίμπησε στα γεννητικά του όργανα.

Παρόλα αυτά, ο παίκτης τα κατάφερε και βρήκε το έξοδο ώστε να περάσει στο επόμενο δωμάτιο της δοκιμασίας.

