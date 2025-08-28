Ευρωμπάσκετ 2025: Η πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS

Ο παλμός του Ευρωμπάσκετ 2025 χτυπάει στην ΕΡΤ, με την απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS της πρώτης, κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, απόψε, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 21:30. Η μπασκετική δράση θα έχει αρχίσει σήμερα, στις 15:00, με τον αγώνα Γεωργία-Ισπανία, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Από το ΕΡΤNEWS θα μεταδοθούν επίσης και οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής, δηλαδή η αναμέτρηση με τη Γεωργία, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 15:00, καθώς και ο αγώνας με τη Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.

Σπουδαίες αναμετρήσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Ζήστε τον παλμό του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ!

Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.