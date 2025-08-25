To Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ – Από την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Ευρωμπάσκετ 2025, αρχίζει την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 με το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ1 να μεταφέρουν στους Έλληνες φιλάθλους την προσπάθεια της Eθνικής Oμάδας Mπάσκετ. Πρώτα στη Λεμεσό της Κύπρου και μετά στη Ρίγα της Λετονίας, η επίσημη αγαπημένη θα δώσει τον δικό της αγώνα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό της την ΕΡΤ.

Το ΕΡΤNEWS κατεβαίνει για πρώτη φορά στο γήπεδο και θα μεταδώσει την πρώτη φάση των αναμετρήσεων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr. Οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της ΕΡΤ, θα μεταφέρουν καθημερινά έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ό,τι συμβαίνει στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Ευρωμπάσκετ 2025 στο ERTNEWS και την ΕΡΤ1!

Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου!

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων του Ευρωμπάσκετ 2025

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Γεωργία – Ισπανία

ERTNEWS 20:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ERTNEWS 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Ελλάδα – Ιταλία

ERTNEWS 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1 16:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΤΑΜΠΕΡΕ) (Ζ)

Β’ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Λιθουανία – Μαυροβούνιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΕΡΤ1 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Z)

Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Ιταλία – Γεωργία

ΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Κύπρος – Ελλάδα

ΕΡΤ1 20:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1 23:30-00:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ERTNEWS 14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ERTNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα

ERTNEWS 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Βοσνία – Ιταλία

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 20:45 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΤΟΝΙΑ (ΡΙΓΑ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Σερβία – Τσεχία

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ERTNEWS 14:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ERTNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Ελλάδα – Βοσνία

ERTNEWS 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Post Game

ΕΡΤ1 18:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΚΥΠΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Κύπρος – Γεωργία

ΕΡΤ1 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 20:45 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 21:15 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Α΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Τουρκία – Σερβία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 20:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)

Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα

ΕΡΤ1 23:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Εκπομπή

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Προημιτελικός

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Προημιτελικός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Α’ Ημιτελικός

ΕΡΤ1 21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Β’ Ημιτελικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΡΤ1 17:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Μικρός Τελικός

ΕΡΤ1 20:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 (Ζ)

Pre Game

ΕΡΤ1 21:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2025 – ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Τελικός