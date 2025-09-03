Exathlon SPOILER – Τετάρτη (3/9): Ο Στάθης Σχίζας αποχωρεί οικειοθελώς από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Μόλις λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του, το Exathlon του ΣΚΑΪ φαίνεται να αντιμετωπίζει την πρώτη του μεγάλη ανατροπή, καθώς ο Στάθης Σχίζας αναμένεται να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την αποχώρηση της Εύης Σαλταφερίδου, η οποία, λόγω τραυματισμού, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ανάλογη, αλλά πολύ πιο σοβαρή, είναι η περίπτωση του Στάθη Σχίζα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί βαριά.

Ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος δοκιμάζει για τρίτη φορά την τύχη του σε ριάλιτι, είχε μεταφερθεί πριν από λίγες ημέρες με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Άγιου Δομίνικου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συμπαίκτες του.

Ο σοβαρός τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να ανακάμψει γρήγορα, αναγκάζοντάς τον να βάλει τέλος στη συμμετοχή του.

Η οικειοθελής αποχώρηση του Στάθη Σχίζα, την οποία πολύ πιθανό να παρακολουθήσουμε και στο αποψινό επεισόδιο, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο παιχνίδι, φέρνοντας απρόσμενες εξελίξεις για τις ομάδες και τους υπόλοιπους παίκτες.