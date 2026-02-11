Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό

Γνωστά έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 11/2 τα 7 τραγούδια που πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026, όπου θα επιλεχθεί το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 της Βιέννης.

Όπως ήταν αναμενόμενο την πρόκριση πήραν, το μεγάλο φαβορί, ο Akylas, ο οποίος με την εμφάνιση του ξεσήκωσε το κοινό που βρέθηκε στον 1ο ελληνικό ημιτελικό στον Ταύρο και είδαν την λαμπρή εκδήλωση, αλλά και οι Evangelia και Marseaux που είναι και αυτές ανάμεσα στα φαβορί.

Πλέον, τα επτά τραγούδια που προκρίθηκαν με αυτά, που θα περάσουν από τον δεύτερο ημιτελικό θα τα δώσουν όλα για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15/2.

Αναλυτικά τα επτά κομμάτια:

Άλμα – Rossana Mailan

Europa – STEFI

Parea – Evangelia

Χάνομαι – Marseaux

Ferto – Akylas

The Other Side – Alexandra Sieti

YOU & I – STYLIANOS

Εκτός συνέχειας, έμειναν οι:

Drop It – The Astrolabe

Aphrodite – Desi G

2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

Slipping Away – Niya

The Songwriter – Revery

Chaos – Dinamiss

Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Τα άλλα επτά εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό θα κριθούν την Παρασκευή 13/2 στον δεύτερο ημιτελικό, με τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν να είναι:

1.«AGAPI», RIKKI

2.«Back in the game», GARVIN

3.«Labyrinth», Mikay

4.«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5.«Mad About it», D3lta

6.«ASTEIO», ZAF

7.«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8.«You Are The Fire», Stella Kay

9.«Anatello», TIANORA

10.«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11.«Set Everything On Fire», BASILICA

12.«Dark Side of the Moon», good job Nicky

13.«Bulletproof», KOZA MOSTRA

14.«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Tην καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία toυ show, υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Πως ψηφίσουν οι θεατές στον δεύτερο ημιτελικό

Από τους 14 υποψήφιους του δεύτερου ημιτελικού, στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα προκριθούν οι επτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.