Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» έρχεται δυναμικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 , στις 09:00, για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision 2026.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά , υποδέχονται τον Akyla , ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Eurovision 2026: Έπεσε κι άλλο στα στοιχήματα η Ελλάδα – Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto»

Η πορεία της Ελλάδας προς τη Eurovision 2026 στη Βιέννη συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις, καθώς οι αποδόσεις των στοιχημάτων παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες μια μικρή κάμψη. Μετά τη νίκη του Akyla στον εθνικό τελικό, το τραγούδι «Ferto» βρέθηκε για αρκετό καιρό στην τιμητική 2η θέση, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στους Έλληνες Eurofans.

Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto»

Ωστόσο, η ανακοίνωση νέων συμμετοχών από άλλες χώρες έφερε ανακατατάξεις, με την Ελλάδα να υποχωρεί αρχικά στην 3η και πλέον στην 4η θέση, ενώ η Δανία και η Αυστραλία κέρδισαν έδαφος. eurovisionworld.com

Διαβάστε επίσης: Akylas: Εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στον εθνικό τελικο του Σαν Μαρίνο με το «Ferto» (vid)

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», λίγο πριν την εμφάνισή του στον ημιτελικό του Σαν Μαρίνο, ο Akylas ξεκαθάρισε πως οι αυξομειώσεις στα στοιχήματα είναι αναμενόμενες σε αυτό το στάδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο τραγουδάνε παιδιά έξω στα Ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Τραγουδάνε στα Ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο», είπε χαρακτηριστικά ο 27χρονος τραγουδιστής.

Τα νούμερα πάντως συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική συμμετοχή. Το «Ferto» παραμένει στην πρώτη πεντάδα των προτιμήσεων και είναι ένα από τα μόλις τρία τραγούδια της φετινής διοργάνωσης —μαζί με της Κύπρου και της Δανίας— που έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο streams στο Spotify.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η Φινλανδία παραμένει το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη, η ιστορία του διαγωνισμού έχει δείξει ότι οι μεγάλες ανατροπές συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια των προβών και της ζωντανής παρουσίασης στη σκηνή.

Με δύο μήνες να απομένουν μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η ελληνική αποστολή προετοιμάζεται πυρετωδώς, γνωρίζοντας ότι η ουσιαστική μάχη θα δοθεί στη σκηνή της Βιέννης και στο Wiener Stadthalle.