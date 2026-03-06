Ο Akylas συνεχίζει να μαγεύει την Ευρώπη στην πορεία του προς τη Eurovision 2026. Το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, ο Έλληνας εκπρόσωπος βρέθηκε ως επίσημος προσκεκλημένος στον δεύτερο ημιτελικό του εθνικού τελικού του Σαν Μαρίνο, κλέβοντας την παράσταση και στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή φορώντας τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί μπότες του, που έχουν ήδη γίνει σήμα κατατεθέν του και viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά επέλεξε μια πιο λιτή αλλά δυναμική εμφάνιση, αφού ερμήνευσε το τραγούδι «Ferto» ολομόναχος, χωρίς τη συνοδεία των τεσσάρων χορευτών που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μαζί του.

Η ερμηνεία του επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά γιατί το κομμάτι θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά την εμφάνισή του, ο Akylas μοιράστηκε μερικές πολύ προσωπικές και συγκινητικές σκέψεις με τους παρουσιαστές της βραδιάς.

Αναφέρθηκε στην απίστευτη ανατροπή που συνέβη στη ζωή του το τελευταίο διάστημα, θυμίζοντας σε όλους ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στους δρόμους της Αθήνας για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.

«Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, κάνουμε πολλές πρόβες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό. Πριν από 3 μήνες τραγουδούσα απλώς στους δρόμους της Αθήνας, για να βγάλω λεφτά για το ενοίκιό μου και τώρα πηγαίνω στη Eurovision», δήλωσε ο Akylas.

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση του Akyla: