Η Eurovision 2024 υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική, φώτα και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Εκτός από τους διαγωνιζόμενους καλλιτέχνες, η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει και σπουδαία ονόματα της Eurovision σε ειδικά μουσικά διαλείμματα (interval acts) κατά τη διάρκεια των δύο ημιτελικών.

Σήμερα, Τετάρτη (1/5) ανακοινώθηκαν από τον σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαΐου.

Πρώτος ημιτελικός

Έλενα Παπαρίζου: Η νικήτρια της Eurovision 2005 για την Ελλάδα, με την επιτυχία «My Number One», θα επιστρέψει στη σκηνή του διαγωνισμού για να ξεσηκώσει το κοινό.

Sertab Erener: Η νικήτρια της Eurovision 2003 για την Τουρκία, με το αξέχαστο «Everyway That I Can», θα μαγέψει με την εκρηκτική της παρουσία στον ημιτελικό.

Δεύτερος ημιτελικός

Benjamin Ingrosso: Ο εκπρόσωπος της Eurovision του 2018 για τη Σουηδία, θα χαρίσει ένα μοναδικό medley από τις επιτυχίες του.

Charlotte Perrelli: Η νικήτρια της Eurovision 1999 για τη Σουηδία, με το «Take Me To Your Heaven», θα χαρίσει μια μελωδική εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.

Η συμμετοχή αυτών των Eurovision superstars στα interval acts υπόσχεται να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη της φετινής διοργάνωσης, προσφέροντας στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές μουσικής και διασκέδασης.

Εκτός από τους ήδη ανακοινωθέντες καλλιτέχνες, ίσως υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που περιμένουμε να αποκαλυφθούν. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα interval acts της Eurovision 2024!

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεύκολο πασχαλινό τσουρέκι – Μια συνταγή για όλους

Πέτρος Γαϊτάνος για Γιώργο Νταλάρα – «Αισθάνομαι άβολα να εκφέρω άποψη»