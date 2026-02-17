Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Απόψε στις 00:15 ο ΣΚΑΪ μεταδίδει την τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη

Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά την σπουδαία Ελληνίδα, Ιστορικό και Βυζαντινολόγο Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 00:15 μεταδίδει την τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη, που έδωσε στην εκπομπή «Prime Time» και τον Άρη Πορτοσάλτε περίπου έναν χρόνο πριν. Ο συγκλονιστικός και γλαφυρός λόγος της, που αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο «ενός αιώνα Ελλάδας», απηχεί στο σήμερα αλλά και στην εποχή που έρχεται.

Παράλληλα, απόψε στις 19:00, την κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης τιμά το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, μεταδίδοντας την τελευταία εκπομπή με τίτλο «ΣΤΑΘΕΡΕΣ…» από την σειρά 10 ωριαίων ραδιοφωνικών εκπομπών με τίτλο «ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ…». Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε, με τον μοναδικό της λόγο, σελίδες της σύγχρονης ιστορίας.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ

Απόψε στις 00:15, στο «Prime Time», η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ μιλά για τη συναρπαστική ζωή της στον Άρη Πορτοσάλτε.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια, η «θητεία» της στην ΕΠΟΝ και την Αντίσταση, η επιστημονική της αναγνώριση στη Γαλλία ως «Πρύτανης των Πρυτάνεων», ο Μάης του ’68, η ελληνική χούντα και οι σχέσεις της με τις κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και του κόσμου.

Μιλά για τον Φρανσουά Μιτεράν και τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ιάννη Ξενάκη και τη Μελίνα Μερκούρη.

H σπουδαία Ελληνίδα Ιστορικός και Βυζαντινολόγος αφηγείται με τον γλαφυρό και συγκλονιστικό της λόγο τον «αιώνα της Ελλάδας» και περιγράφει τις προκλήσεις της εποχής που έρχεται…

Δείτε το trailer:

Απόψε στις 19:00, στον ΣΚΑΪ 100.3: «Με ρωτούν για την Ελένη…»

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η διάσημη Ελληνίδα Βυζαντινολόγος και Ιστορικός, η κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής διανόησης, αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή της. Στις 10 ωριαίες εκπομπές στον ΣΚΑΪ 100.3 αναλύει σελίδες της ιστορίας μας, όπως ο Μεγάλος Διχασμός, η Μικρασιατική Καταστροφή, η Δίκη των έξι, η προσφυγιά, η Κατοχή, η Αντίσταση.

Με συναρπαστικό λόγο μιλά για τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, για τον ρόλο της ως καθοδηγήτρια στην ΕΠΟΝ, για το πώς βρέθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Παρίσι αργότερα με υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου το 1953. Αναφέρεται στην Απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, το τί ακολούθησε, για το ρόλο των Άγγλων, για τα Δεκεμβριανά.

Πώς βίωσε τον Μάη του ΄68 ως καθηγήτρια στη Σορβόννη. Πώς γνώρισε τον σύζυγό της, πώς γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ποιο πρόσωπο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, αλλά και ποια ενέργεια του Κώστα Γαβρά την στεναχώρησε.

Η διάσημη βυζαντινολόγος, σε αυτή την προσωπική εξομολόγηση, θυμάται τη γνωριμία της με τον Φρανσουά Μιτεράν, στέκεται στο τί τον διαφοροποιούσε από τους άλλους Γάλλους προέδρους και τί έμεινε από την πολιτική του πορεία στην Ιστορία και βέβαια σημειώνει το ρόλο της συζύγου του Ντανιέλ Μιτεράν. Διαπιστώνει τη σημερινή «ανυπαρξία» της Ευρώπης και εξηγεί γιατί επιμένει στην έννοια της Ρωμιοσύνης.

Μοιράζεται μαζί μας, εκτός όλων των άλλων, άγνωστους διαλόγους της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μελίνα Μερκούρη. Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, μας μιλάει για τις σταθερές, τη διαχείριση του παρελθόντος και όλα εκείνα που είναι κοινώς αποδεκτά από όλους, ασχέτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και ιδεολογικής ταυτότητας.

Επιχειρηματολογεί για την ταύτιση της παγκόσμιας Ιστορίας με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και παράλληλα εξηγεί γιατί εμείς οι Έλληνες θεωρούμαστε τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας.

Η αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ τίμησε τον ΣΚΑΪ 100.3 με την παρουσία της σε αυτές τις 10 ραδιοφωνικές ιστορικές εκπομπές, τις οποίες παραχώρησε με χαρά και ενθουσιασμό. Οι ιστορικές εκπομπές έχουν ανέβει στο skairadio.gr και έχουν γίνει podcast τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Spotify και στο Apple podcast.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Υπεύθυνη Περιεχομένου-Μουσική επένδυση: Τζένη Πουπουλίδου