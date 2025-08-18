Δυο ρεπόρτερ του Star και του ΣΚΑΪ παίρνουν μεταγραφή στο Mega – Σε ποια εκπομπή θα ενταχθούν

Είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο Mega και συγκεκριμένα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, δύο ρεπόρτερ από το Star και το ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με πηγές του DEBATER, οι δύο ρεπόρτερ θα κληθούν να καλύψουν το κενό του Κυριάκου Μαντούβαλου, που από το κανάλι της Λεωφόρου Συγγρού, θα μετακινηθεί στο Νέο Φάληρο και την εκπομπή του Κώστα Τσούρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ρεπόρτερ βρίσκονταν μικρό χρονικό διάστημα στα μέσα που εγκαταλείπουν και έχουν ήδη ενημερώσει τους προϊσταμένους για τις προθέσεις τους.