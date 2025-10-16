Δήμος Βερύκιος – Τίνα Μεσσαροπούλου: Κόντρα στον αέρα – “Μην γίνεσαι φρουρός της κυβέρνησης”, “Δεν σου επιτρέπω”

Ένταση στον αέρα του του «Happy Day» επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (16/10) μεταξύ του Δήμου Βερύκιου και της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Αφορμή στάθηκε σχόλιο του Δήμου Βερύκιου σε λαιβ μετάδοση με το υπόλοιπο πάνελ να προσπαθεί να… σβήσει την φωτιά που πήγαινε για λίγο να φουντώσει. Η Τίνα Μεσσαροπούλου αντέδρασε όταν ο Δήμος Βερύκιος της ζήτησε «να μην γίνεται φρουρός της κυβέρνησης» με την δημοσιογράφο να αντιδράει έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν στο ξεκίνημα της κουβέντας με τον Δήμο Βερύκιο, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας.

«Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει Τίνα μου. Πατάτες από την Αίγυπτο, τομάτες από την Τουρκία, μήλα από την Ιταλία, μαρούλια από την Ολλανδία» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος κι αναφέρθηκε στη δήλωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή ότι λόγω των καινούργιων ελέγχων αναβάλλονται επ αόριστον οι πληρωμές.

«Αφού πληρώθηκαν» αποκρίθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου και σε αυτό το σημείο άναψαν τα αίματα! «Άσε με να ολοκληρώσω! Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως με τέτοιο τρόπο» ανέφερε με ένταση ο Δήμος Βερύκιος.

«Δεν σου επιτρέπω Δήμο!» απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Θα την πεις και φιλοκυβερνητική» είπε γελώντας ο Δημήτρης Παπανώτας. «Δεν χωράει πλάκα σε αυτό» αποκρίθηκε η δημοσιογράφος. «Άσε με να ολοκληρώσω. Για σένα θέλω να πω» συνέχισε ο Δήμος Βερύκιος. «Δεν με ενδιαφέρει τι θέλεις να πεις. Εγώ σου απαντάω σε αυτό που είπες. Που θα με πεις και φρουρό»…

Υπενθυμίζεται πως η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μυλωνάκη, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.