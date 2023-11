Το Black Mirror επιστρέφει στο Netflix για 7η σεζόν. Το εξαιρετικό δυστοπικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, δημιούργημα του Charlie Brooker, αναμένεται να προβληθεί στις αρχές του 2024.

Το Black Mirror είναι μία σειρά που ασχολείται με σύγχρονα φαινόμενα όπως τα talent show, τα social media, τα smartphones, η εξάρτηση από την τεχνολογία κ.ά.

Σύμφωνα με το Variety, παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η διανομή των ηθοποιών για την 7η σεζόν, η σειρά θα ξεκινήσει την παραγωγή το επόμενο διάστημα με τους Μπρούκερ, Άναμπελ Τζόουνς και Τζέσικα Ρόουντς να εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

EXCLUSIVE: #BlackMirror is returning to Netflix for Season 7.



A new season is in development at the streamer after Season 6 reached the Netflix Top 10 in 92 countries. https://t.co/XqSYaVAwk5 pic.twitter.com/SCaEPvGYMI